Челси после смены тренера выдал 8-матчевую беспроигрышную серию с двумя пропущенными мячами. Томасу Тухелю быстро удалось донести футболистам свои идеи и имплементировать новую схему с тремя центрбеками. Сегодня немецкий специалист удивил стартовым составом: посадил в запас Вернера и Алонсо, а вместо них выпустил Зиеша и Чилуэла, которые под его руководством получали мало игрового времени.

Уле Гуннар Сульшер также не обошелся без сюрпризов. Норвежец неожиданно оставил в запасе Марсьяля, выпустив Джеймса и Гринвуда на помощь Рашфорду. Отдельно стоит отметить возвращение из лазарета Мактоминая – очень важный камбэк, учитывая на травму Погба. МЮ за последний месяц потерял много очков и отпустил Сити в чемпионской гонке. Теперь главная задача – удержаться в топ-4.

Поединок начался по прогнозируемому сценарию. Челси, как и в предыдущих играх, взял мяч под контроль и строил затяжные розыгрыши. Манчестер Юнайтед традиционно для больших матчей сделал ставку на контратаки. Соперники выдали приятный глазу старт встречи. Без большого количества моментов, но с хорошей динамикой. Мяч ходил быстро, не было сонливости.

Рашфорд остро пробил со штрафного – Менди вытащил из "девятки". Зиеш сразу же ответил своим дальним ударом – на месте Де Хеа. Челси лучше прессинговал, а МЮ имел проблемы с выходом в атаку через короткий пас. Однако со временем "дьяволы" освоились и закрепились с мячом на чужой половине, организовав ряд неплохих атак.

Очень спорный эпизод произошел в штрафной площади хозяев после того штрафного в исполнении Рашфорда и сейва Менди. Хадсон-Одой первым успел на подбор, но в борьбе с Гринвудом сыграл рукой. Даже с помощью повторов трудно сказать, был ли там пенальти. Арбитр после просмотра VAR не указал на 11 метров.

Постепенно игра успокаивалась, агрессия уменьшалась, команды отказывались рисковать. Возникали отдельные полумоменты у тех и у других ворот. Челси атаковал острее благодаря подключением Хадсона-Одоя, но и удар Каллума, и его прострел на Жиру оказались немного неточными. После перерыва Хадсон-Одой уже не вышел – он получил повреждение и уступил место Рису Джеймсу.

Второй тайм начался подобно первому. Челси больше владел мячом, а Манчестер Юнайтед пытался отвечать резкими уколами. Хозяева имели роскошную возможность открыть счет, но удар Зиеша с прострела Чилуэла мастерски парировал Де Хеа, а добивание Джеймса заблокировали защитники. Как и попытку Маунта после персонального рейда.

Гости также организовали ряд неплохих шансов и продолжили стрелять из 14-й зоны. Удар Дэна Джеймса заблокировала оборона, а Гринвуд и Фред немного не попали в "девятку". Шоу наконец-то включил привычный для последних матчей "режим бога" и разжег пожар в чужих владениях – пожарным выступил Менди, который потянул пушку Мактоминая.

На концовку встречи тренеры выпустили свежих форвардов: у "синих" вышли Пулишич и Вернер, у "красных" – Марсьяль. Челси больше атаковал, больше стремился вырвать победу, однако все усилия Ковачича, Вернера и Пулишича разбивались о надежную игру Де Хеа. До финального свистка никто так и не смог забить победный гол. Судья зафиксировал нулевую ничью.

Манчестер Юнайтед набрал 50 очков и остался вторым в турнирной таблице – отставание от Сити составляет 12 пунктов. Для "дьяволов" это уже пятый топ-матч в этом сезоне АПЛ, который завершился нулями (Челси, Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпуль и снова Челси). Челси упустил шанс подняться в зону Лиги чемпионов и продолжает занимать 5 место (44 балла). По крайней мере, Томас Тухель сохранил беспроигрышную серию.

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