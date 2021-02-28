Программу дня в УПЛ открывал поединок в Ужгороде между Минаем и Олимпиком. Этот поединок стал дебютным для Юрия Калитвинцева в качестве главного тренера дончан – он возглавил команду всего три дня назад после неожиданного увольнения Игоря Климовского. Специалист находился в "творческом отпуске" с 2017-го года, поэтому было интересно посмотреть, за какие такие идеи Владислав Гельзин предоставил ему работу, в четвертый раз отправив Климовского в отставку.

"Проснулись и увидели в интернете": Зотько отреагировал на назначение Калитвинцева главным тренером Олимпика

С Минаем все выглядело проще. Закарпатцы шли на последней позиции в турнирной таблице и не знали побед в пяти матчах подряд, а неделю назад "лисы" потерпели поражение от Александрии, нанеся два удара по воротам. Василий Кобин отреагировал на неудачи ротацией, сняв с ворот Каниболоцкого (очевидно, за привозы в предыдущей игре) и выпустив в старте Милевского и Кожанова. Словом, матч обещал быть интересным.

Ожидания оправдались. Уже на 1-й минуте Олимпик мог открывать счет в результате прострела Каргбо на линию вратарской, однако Тейшейра не смог попасть по мячу. Еще через две минуты с угла штрафной пробивал Цимбалюк, но Попович с этим выстрелом проблем не имел. Наказание за расточительность прилетело на 12-й, когда Нуриев ворвался на левый край штрафной и упал при попытке качнуть Драме. Сначала показалось, что это симуляция, однако на повторе стало заметно – Иссьяр наступил на ногу Анатолию. Пенальти! Именно же Нуриев его и реализовал. 1:0!

Олимпик не только не "поплыл" после гола, но и красиво отыгрался на 21-й минуте: Пасич выполнил подачу с правого фланга на Нкенга, а тот головой выполнил красивый парашют над Поповичем – 1:1! Еще через две минуты дончане могли и вперед выйти, однако выстрел Лебеденко из-за пределов штрафной в дальний угол вытащил Попович.

В середине первого тайма на поле продолжалась унылая позиционная борьба с большим количеством фолов, а вот ближе к перерыву команды вновь стали заострять. Так, на 43-й минуте Каргбо прорвался на правый край штрафной и пробил с острого угла в Поповича, а после подачи с углового на 44-й Драме едва не наказал голкипера за ошибку при выходе – Иссьяр не попал в пустые ворота! Минай ответил на 45-й ударом Шиндера мимо левой стойки, а в компенсированное время "лисы" неожиданно заработали второй пенальти! Точнее, гости сами его создали: Цимбалюк выбивал мяч и попал в прижатую руку Зотька – арбитр Роман Блавацкий решил, что это "11-метровый". Нуриев вновь уверенно пробил с отметки. 2:1!

Первая треть второго тайма ничем интересным не запомнилась. Команды не создали ни одного момента, но беспощадно били друг друга по ногам и выясняли отношения – с 50 по 57 минуты арбитр показал аж три желтые карточки. Юрий Калитвинцев попытался развеять игру, выпустив на поле Телласа, а тот уже на 61-й мог открыть счет красивым обводным ударом. К сожалению для гостей, точности бразильцу не хватило. Хуже всего, что этот выстрел стал последним на следующие 10 минут.

В середине тайма Василий Кобин провел замены. На 68-й минуте он снял с игры Милевского и Кожанова, выпустив Пиняшка с Ахмедзаде, а потом еще и заменил Хахлева на Снежка. Юрий Калитвинцев, в свою очередь, обошелся без ротации. Минай за это чуть не наказал на 71-й минуте, когда Нуриеву удался неплохой проход с дальним закрученным ударом – впрочем, точности Анатолию не хватило. Олимпик ответил ровно через минуту: Каргбо получил разрезной пас в штрафную и пробил прямо в Поповича, подобрал отскок и пробил еще – мимо!

К сожалению, эта вспышка атакующей активности быстро угасла. В эндшпиле встречи команды били друг друга по ногам, откровенно тянули время и занимались симуляциями, за что получали желтые карточки. В конце концов, этот футбол завершился удалением Нуриева за грубый подкат на 85-й минуте и травмой Цимбалюка на 87-й – за Евгением на поле даже выехала скорая. Опасных же моментов не возникало.

Вследствие долгого оказания помощи Цимбалюку арбитр компенсировал шесть минут. Юрий Калитвинцев почему-то так и не провел атакующих замен, ограничившись выходом Снурницина вместо травмированного игрока, а вот Василий Кобин удивил обратной заменой Ахмедзаде – на поле вышел Матич. Вот так идеи Джан Пьеро Гасперини проникают в украинский футбол. К сожалению, это событие стало интересным на последних минутах, ведь моментов команды не создали. Финальный свисток зафиксировал победу Миная – первую за пять туров в УПЛ!

Таким образом, Минай набрал 13 очков и поднялся на двенадцатую позицию в турнирной таблице. Олимпик, имея в активе 17 зачетных баллов, держится восьмым.

"У Шахтаря більше шансів на фінал, ніж у Динамо": Федецький – про жереб ЛЄ, настанову киянам і "лихоманку" Фонсеки