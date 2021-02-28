"Мой гол? Я получил прекрасную передачу от Муриеля, было много пространства, и я пробил. Это был хороший гол, важный, потому что он был забит в конце первого тайма.

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Для нас это хороший результат. В прошлом году мы потеряли очки в Генуе, а против Сампдории всегда сложно, потому что они физически сильны. Против этих команд нужно играть технически, искать пробелы. Мы набрали три очка, и это хороший знак и хорошая победа для нас.

Моя итальянский? На мой взгляд, работать на тренировках Гасперини сложнее, чем выучить итальянский. Я здесь давно, но мне нужно еще немного попрактиковаться", – цитирует Малиновского itasportpress.

В нынешнем сезоне Серии А Руслан сыграл в 22-х матчах, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами.

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