Матч, как и онлайн-трансляция Сампдория – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 13:30. Малиновский против команды, в игре с которой получил свою единственную красную карточку в итальянской карьере. Впоследствии украинец исправился, оформив победный ассист в одной из 3 встреч против генуэзцев. Руслан провел на поле всего 10 минут (официальная статистика не учитывает компенсированное время) за последние 4 матча во всех турнирах. Без него Аталанта добыла 3 ​​победы, а проиграла только Реалу, да и то не без помощи судей и с сохранившимися шансами на реванш. У Виктора Коваленко не было и тех крох. Экс-хавбек Шахтера никак не может дождаться дебюта.

Сампдория – Аталанта: онлайн-трансляция матча – Малиновский против призраков прошлого

Малиновский активно идет в дриблинг на первых минутах, но без особой остроты. На 6 минуте Муриель нанес первый удар в матче. Метров с 20 – вратарь спокойно выловил. Теряется украинский хавбек под прессингом (4 потери на старте встречи), но защитники Аталанты "превосходят" его в разы. Паломино подарил мяч перед своей штрафной, Янкто пробил – Спортьелло эффектно вытащил. Толо привез опасный стандарт. Дамсгорд перебросил стенку, и снова сейв голкипера "Богини". Пашалича остановили борцовским приемом. Судья и VAR считают, что это не пенальти. Как же легко команда Раньери врывается во владения бергамасков. Паломино уже и с линии пустых ворот снаряд выбивает.

Прекрасная широта атак у генуэзцев. Такое впечатление, что это Сампа борется за зону Лиги чемпионов, а гости застряли в серединке таблицы. Потеря Малиновского, который немного авантюрно пошел на двух оппонентов, мгновенный заброс за спины. Отработали в поле защитник и вратарь Аталанты. Хавбек сборной Украины получил пас в свободную зону между центрбеками, но вынужден был сместиться правее. Коварный удар воспитанника Шахтера в ближний угол не застал врасплох Аудэро. Блестящий дальний пас Малиновского – Пашалич получил уйму времени, но слишком долго подбирал ногу под удар. Сам Руслан уже успевает на подбор, заблокирован его выстрел издалека.

Теперь уже бергамаски претендовали на пенальти. Меле пятой попытался поразить ворота из пределов вратарской. Попадание в руку, считают судьи, хотя круглый определенно остановил свой путь к воротам. Малиновский обыгрался с Муриелем и порвал дальнюю девятку роскошным ударом с левой. Второй гол 27-летнего украинсца в сезоне Серии А, третий во всех турнирах. Руслан трудновато начал, проиграл большинство борьбы (выиграл 2 из 7 единоборств), стал вторым по потерям в команде (11), но по итогам первого тайма стал игроком матча (7,1 от SofaScore, 7,5 от FootballCritic). Реализовал 50% своих ударов в створ, мог отличиться и ассистом, если бы партнеры быстрее думали.

Сампдория – Аталанта: Малиновский забил гол – смотрите видео