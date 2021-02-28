"В игре полностью доминировал Шахтер. В последние 10 минут у нас было 4 хороших момента. Мы думали, что ничья будет очень плохим результатом для нас, но пропустили один мяч, который привел нас к поражению. Несправедливо, но футбол строится на этом . Мы должны это принять и идти дальше.

Шахтер – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

У Зари был один удар – это был гол. Мы проходили через середину, фланги, могли получать мяч в финальной трети поля, создавать много моментов, но не забили

Я не говорю о нефарте. Футбол такой. Иногда мы побеждаем и не заслуживаем победы, иногда – наоборот. Мы полностью доминировали в игре. Думаю, если кто-то будет говорить обратное – это будет ложь.

Думаю, это наша лучшая игра против Зари за моих 2,5 года в клубе. Это матч, в котором мы сумели полностью прессинговать, давить на Зарю, с которой всегда сложные поединки. Но мы сегодня имели преимущество над ними, смогли воспользоваться всеми зонами, которые нам открывали", – сказал Каштру в эфире ТК Футбол.

Шахтер остался вторым в таблице УПЛ, Заря с матчем в запасе отстает от "горняков" лишь на 4 очка.

Заря в меньшинстве обыграла Шахтер в зрелищном матче тура – сработала замена Скрипника, первое поражение Каштру в УПЛ