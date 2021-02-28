Луческу – о победе над Львовом: Для Динамо важно сохранить этот ритм
22:44 - Читати українською
Главный тренер Динамо Мирча Луческу увидел недостатки в игре своих подопечных несмотря на разгромную победу над Львовом (4:1).
завершено
Виктор Цыганков 36’
Томаш Кендзёра 52’
Богдан Леднев 90’
36’ Виктор Цыганков
52’ Томаш Кендзёра
90’ Богдан Леднев
"Это очень важная победа в контексте сложной недели после перелетов. Очень важно продолжать этот ритм. Заслуженная победа.
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Хороший первый тайм, с территориальным преимуществом, с контролем. Во втором тайме было несколько ошибок, мы пропустили несколько контратак. Для нас важно сохранить этот победный ритм", – сказал Луческу после игры.
Победа закрепила Динамо на первой строчке, отрыв от Шахтера составляет 4 очка. Львов опустился на последнее место УПЛ.
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Источник: Футбол 24
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