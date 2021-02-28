Главный тренер Динамо Мирча Луческу увидел недостатки в игре своих подопечных несмотря на разгромную победу над Львовом (4:1).

"Это очень важная победа в контексте сложной недели после перелетов. Очень важно продолжать этот ритм. Заслуженная победа.

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Хороший первый тайм, с территориальным преимуществом, с контролем. Во втором тайме было несколько ошибок, мы пропустили несколько контратак. Для нас важно сохранить этот победный ритм", – сказал Луческу после игры.

Победа закрепила Динамо на первой строчке, отрыв от Шахтера составляет 4 очка. Львов опустился на последнее место УПЛ.

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