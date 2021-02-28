Челси и Манчестер Юнайтед не выявили сильнейшего в 26 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча Челси – Манчестер Юнайтед.

Челси активнее начал встречу, однако Манчестер Юнайтед был близок к пенальти в ворота лондонцев. В борьбе Хадсон-Одой задел мяч рукой, и арбитр пошел просматривать повтор эпизода. Как ни странно, судья решил продолжить игру вместо назначения очевидного 11-метрового.

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Во второй половине Челси окончательно захватил инициативу и окружил ворота Де Хеа, однако МЮ удалось удержать ничейный счет.

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 50 очков и сохранил второе место, Челси с 44 пунктами остался пятым.

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