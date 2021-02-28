После сенсационного поражения Шахтера в матче против Зари киевское Динамо получило фантастический шанс оторваться от "горняков" на четыре зачетных балла. Для этого необходимо было переиграть Львов, который по итогам 16-го тура упал на последнюю позицию в турнирной таблице. По ожидаемым очкам "горожане" тоже шли на дне, а по уровню игры в новом году они выглядели одними из главных претендентов на вылет. Словом, ожидалась легкая победа "бело-синих".

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Мирча Луческу после поединка с Брюгге сделал минимальную ротацию, оставив Миколенко вне заявки и поставив на левый фланг обороны Караваева. Кроме того, в основе начинал Шапаренко. Виталий Шумский, в свою очередь, в первый раз в сезоне поставил Грысьо и новичка Довгого в стартовый состав. Фанатов "горожан" также порадовало наличие на поле скоростного Альваро, участие которого было под вопросом.

Не успели комментаторы прочитать составы, как Динамо открыло счет. Киевляне должны благодарить голкипера Костика: Цыганков на 50-й секунде слабо выстрелил из-за пределов штрафной по центру, а Орест неожиданно пропустил мяч под руками – Беседин сразу же его занес в сетку. 0:1! Еще через шесть минут удвоить преимущество "бело-синих" мог Шапаренко, которому удался хороший выстрел со стандарта – рядом с ближней девяткой! На 8-й же только своевременное блокирование от Брикнера спасло Львов от гола Буяльского. Виталий уже был готов замыкать в касание передачу на 11 метров.

Львов огрызнулся атакой на 13-й минуте, в завершении которой Сабино пробил с левого края штрафной, однако удар оказался слабым. Бущан спокойно забрал мяч в руки, а Сидорчук на 15-й выстрелил с отскока из центра штрафной – выше ворот! На 21-й с дальней дистанции попытался забить Караваев, но получилось слишком неточно. В конце концов, стартовое давление Динамо сдулось.

В середине первого тайма игра проходила в центральной части поля. Динамо владело мячом и пыталось растянуть оборонительные порядки "горожан", а те отвечали попытками контратак. Ни то, ни другое у команд не получалось, но в дело вмешался класс команд и некоторая случайность: на 33-й минуте Буяльский ворвался в штрафную, принял передачу и при развороте получил удар в голень от Михоуби – арбитр Дмитрий Кривушкин назначил пенальти, а затем еще три минуты ожидал подтверждения от VAR. Решение судьи оставили в силе, а Цыганков уверенно реализовал "11-метровый" – 0:2!

Львов, однако, не сдавался. На 40-й минуте "горожане" были близки к тому, чтобы отквитать один гол: после подачи с углового в штрафной Динамо произошла серия рикошетов, в завершении которых Довгий мощно пробил метров с 14-ти – один из защитников киевлян накрыл удар! При этом опять пришлось пересматривать видеоповторы, возникло подозрение относительно игры рукой со стороны Жерсона. Ни один кадр так и не дал однозначного ответа, был ли гандбол, поэтому Дмитрий Кривушкин не назначил пенальти.

На перерыв команды отправились при комфоротном преимуществе "бело-синих". Виталий Шумский на второй тайм решил провести двойную замену, вместо Михоуби и Сабино бросив в бой Чирьяка и Романчука, однако возродить интригу мог Брикнер – на 49-й минуте Иван мощно выстрелил по центру, а Бущан парировал перед собой. К счастью для киевлян, на подборе оказались только защитники Динамо. Гости намек поняли, уже на 52-й минуте закрыв игру с углового: Забарный замкнул подачу ударом головой, Костик отразил на Кендзеру, а Томаш расстрелял ворота с метра – 0:3!

На 56-й минуте Динамо могло довести дело до унизительного счета, однако выстрел Буяльского с передачи Кендзеры накрыли, а подкрученный удар Шапаренко из-за пределов штрафной взял Костик. Львов же не сдавался, едва не забив на 58-й – это Брикнер пробил с дальней дистанции под перекладину, заставив Бущана выполнять красивый сейв. Мирча Луческу, между тем, начал снимать лидеров: на 61-й минуте с поля ушли Беседин, Сидорчук и Родригес, вместо которых вышли Супряга, Шепелев и Де Пена.

В середине второго тайма Динамо продолжало контролировать игру, однако моментов не возникало, а Львов еще и постоянно контратаковал. На 67-й минуте такой футбол мог завершиться голом в ворота киевлян, однако Захаркив не смог замкнуть заброс от Шины, а добивание от бразильца оказалось неточным. Гости намека не поняли, за что и были наказаны: Чирьяк накрутил нескольких игроков перед штрафной и вырезал передачу на Ныча, а тот переиграл Бущана в ближнем бою – 1:3!

Этот успех окрылил львовян. На 70-х минутах они держали инициативу и проводили смелые атаки, однако в завершающей фазе им не хватало исполнительского мастерства. Так, на 73-й минуте Ныч прошел Сироту в штрафной, но прострелил в Бущана; на 75-й он же головой пробивал над воротами, а врывание Захаркива на 76-й успели заблокировать киевские защитники. За эту наглость Караваев мог наказать в эндшпиле встречи – на 80-й минуте Александр качнул защитников на левом крае штрафной и пробил над воротами, а на 85-й его мощный удар в девятку вытащил Костик.

В конце концов, все завершилось голом свежего Леднева на 90-й минуте. Его организовал Сидклей, который головой замкнул подачу от де Пены – Костик парировал перед собой, а Богдан сыграл на добивании. Арбитр более двух минут слушал подсказки VAR, ведь существовали подозрение на офсайд. В конце концов, Дмитрий Кривушкин указал на центр поля. 1:4! Этот счет стал победным.

Таким образом, Динамо набрало 37 очков, увеличив отрыв от Шахтера до четырех очков. Львов, имея в активе 12 зачетных баллов, остался на дне турнирной таблицы УПЛ.

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