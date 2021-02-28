"Я не тренировал команду Премьер-лиги длительное время, но следил за чемпионатом. Мы настраиваем свою команду на футбольные действия, конечно, что без борьбы нельзя обойтись.

Минай – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Никогда в жизни не буду оценивать работу арбитров, какой бы она ни была, этим не изменишь действия судьи или тем более счет, поэтому мы принимаем то, что есть, счет на табло, теперь готовимся дальше.

Тренерский штаб укомплектован, у меня прекрасные помощники. На сегодняшний день я доволен футболистами, но это только на сегодняшний день. Мы готовимся к каждой игре, каждый соперник принципиальный. По игре нет никаких претензий к футболистам.

У Цымбалюка серьезная травма, врач подтвердил это", – сказал Калитвинцев в эфире ТК Футбол.

Минай расположился на 11-й строчке таблицы УПЛ, Олимпик – 8-й.

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