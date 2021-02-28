Феерия Бейла в видеообзоре матча Тоттенхэм – Бернли – 4:0
20:12 - Читати українською
Тоттенхэм дома разбил Бернли в матче 26-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Бернли.
Поединок начался с быстрого гола Бейла, который замкнул подачу Сон Хын Мина. Валлиец через 13 минут ассистировал Кейну, а Моура еще до перерыва оформил разгромное преимущество. Во второй половине связка Сон – Бейл сработала снова: кореец протянул мяч и нашел свободного Гарета, а тот классно пробил в дальний угол.
Дубль+ассист Бейла принес Тоттенхэму разгромную победу над Бернли, Арсенал уверенно одолел обескровленный Лестер
Таким образом, Тоттенхэм набрал 39 очков и поднялся на 8 место, Бернли с 28 пунктами остался пятнадцатым.
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