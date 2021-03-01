Матч начался с серии кошмарных ошибок хозяев. Карсдорп потерял мяч на фланге – Ибрагимович обыгрался с Эрнандесом и выстрелил по воротам. Пау Лопес не сумел принять простой пас назад – Златан выгрыз мяч, но пробил пяткой мимо штанги. Вильяр растерялся в центре поля – Кессье разогнал контру, Ребич вышел на ворота, но отдал в офсайд Златану.

За стартовые 30 минут судьи отменили три гола! Сначала два забил Милан: кроме вышеописанной контратаки с офсайдом Ибры, еще был пожар в штрафной римлян с голом Томори (тоже положение вне игры). Затем отменили взятие ворот Мхитаряна, который затолкал мяч в сетку после подачи углового и скидки от Манчини (Джанлука нарушил в борьбе правила).

Милан в первом тайме имел огромное преимущество (0.59 на 2.63 по xG), однако забил только с пенальти. Фасио сбил Калабрию на линии штрафной зоны, а Кессье реализовал 11-метровый. Перед тем Пау Лопес потянул несколько сложных выстрелов от Ибрагимовича, Ребича и Салемакерса, а удар Кьяэра головой после подачи Чалханоглу взяла на себя перекладина.

Рома явно уступала Милану в остроте, но все равно находила дыры в обороне "россонери". Две хорошие возможности имел Мхитарян, голевые шансы возникали у Верету. Сразу после перерыва француз с линии штрафной разрядил пушку под дальнюю штангу и сравнял счет! Интрига вернулась в огненный матч. Все было очень горячо и ярко.

Рома – любимая жертва Ибрагимовича в Италии (12 голов). Однако сегодня Златан так и не забил, хотя имел пару шансов. На 56-й минуте шведа заменили с повреждением приводящей мышцы.

Героем матча стал Анте Ребич! Хорват провел очень полезный матч: обострял передачами и на дриблинге, чаще всех в команде бил по воротам (4 удара). Еще и забил решающий гол после ошибки Пау Лопеса. Партнеры перехватили мяч и оперативно довели его до Ребича, а балканец мастерски обыграл Манчичи и пробил в дальний угол. Негативный нюанс – Анте также травмировался и досрочно ушел с поля...

Спасти матч для "джаллоросси" пытался Мхитарян. Генрих на правах лидера Ромы проявлял самое большое желание и чаще всех оказывался на ударной позиции. Впрочем, ни одного из своих шансов не реализовал, в "девятку" закрутить не сумел. Самый скандальный эпизод случился под занавес встречи, когда армянина завалил в штрафной Эрнандес. Арбитр чудом не назначил пенальти! И показал Генриху желтую.

Кого бояться Шахтеру в 1/8 финала Лиги Европы? Однозначно Мхитаряна и Верету, а еще надежности Пау Лопеса (сегодня совершил 7 сейвов).

Милан переживал неудачный период – только две победы за 8 предыдущих матчей во всех турнирах, разгром в дерби от Интера. На Стадио Олимпико "россонери" показали неплохой футбол, отвоевали положительный результат и пресекли разговоры о кризисе. Стефано Пиоли не позволил Интеру увеличить отрыв на вершине Серии А – сохранилось 4 очка отставания.

Рома до сих пор не выиграла ни одного топ-матча в этом чемпионате. Настоящее "проклятие". Разгромы от Наполи, Лацио и Аталанты, ничьи с Миланом (дважды), Интером и Ювентусом (+ поражение от Юве). А теперь еще и поражение от Милана. Ужасная статистика для Паулу Фонсеки. Его команда опустилась на 5 место по итогам уик-энда.

Мілан – Інтер: Конте отримав ідеальні умови для чемпіонства, Лукаку став дзеркалом Ібрагімовіча і криза "россонері"