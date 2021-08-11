Лига чемпионов

Донецкий Шахтер на классе выиграл тяжелый бой у Генка и прошел в плей-офф квалификации – видео голов и обзор матча Лиги чемпионов.

Шахтер – Генк: послематчевая пресс-конференция Де Дзерби – травма Педриньо, замена Судакова и следующие соперники. Украинец Роман Яремчук феерично дебютировал за Бенфику против Спартака – форвард создал гол и помог выбить россиян из турнира.

Загребское Динамо вышло на сенсацию Вернидуба, а Рейнджерс Джеррарда в большинстве капитулировал перед Мальме. В свою очередь Монако не оставил шансов пражской Спарте и нацелился на Шахтер в Лиге чемпионов.

Месси в ПСЖ

Лионель Месси официально перешел в ПСЖ в качестве свободного агента и объяснил, почему выбрал именно Париж.

Пари Сен-Жермен назначил дату и время презентации аргентинца. Мадридский Атлетико едва не украл Месси из-под носа ПСЖ – Симеоне лично вел переговоры с нападающим.

Другие топ-события

Ковалевский Колос вылетел из Лиги конференций, проиграв Шахтеру К в серии пенальти – видеообзор матча 3-го раунда квалификации.

УПЛ назвала лучших тренера и игрока 3-го тура. Динамо и Шахтер ведут переговоры с Зарей относительно форварда-легионера.

УАФ поможет Реброву решить финансовые вопросы с Аль-Айном – есть нюанс. Португалец Луиш Каштру возглавил катарский гранд после Шахтера.