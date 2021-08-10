Карагандинский Шахтер неприятно удивил в Ковалёвке, переиграв Колос по большинству статистических показателей – если бы не прекрасная игра Волынца на воротах, "хлеборобы" не удержали бы нулевую ничью. Руслан Костышин очень гневался на своих подопечных по ходу поединка, а перед ответным матчем коуч провёл масштабную ротацию. Он полностью обновил центр обороны, вместо Петрова и Гавриша поставив в старт Новака и Павловца, а на острие атаки Лысенко заменил Ситчинава. Кроме того, в опорной зоне вышел Милько, в то время как Задоя сел в запас.

Колос – Шахтер Караганда: ужасный старт сезона ковалёвцев, ничья при сильном футболе казахов и тревога перед выездом

Казахи провели всего две замены, одна из которых была вынужденной – из-за дисквалификации встречу пропускал основной левый латераль Анатаскоски. Вместо него Магомед Адиев выпустил Кыбырая. Также он заменил форварда Омертаева, бросив в бой Тошева. Стартовая схема карагандинцев не изменилась – хозяева продолжили играть в 3-5-2. Кстати, статус хозяев у "горняков" был формальным, ведь игра проходила в Нур-Султане.

Ковалёвцы сделали выводы после "домашки". На искусственном газоне "Астана Арены" подопечные Руслана Костишина доминировали на протяжении всего первого тайма, удерживая мяч внизу, организовывая приличное количество позиционных атак и вообще ничего не позволяя сопернику. Особенно выделялись Ситчинава, которому удавалось шикарно работать в глубине, и Сантос, отвечавший за динамику. Также очень сильно выглядел Золотов, блестяще читавший игру и не уступавший в борьбе. Шахтер пытался навязывать её, пуляя мяч верхом на чужую половину, но после этих забросов ничего не происходило. Колос полностью контролировал ход встречи.

Уже на 8-й минуте такой футбол мог принести успех: Золотов перевёл мяч с правого фланга на левый край штрафной, откуда пробил Диего Сантос – впрочем, получилось очень неточно (ну или это была передача на линию вратарской). Ситчинава пытался переправить мяч в сетку, но Буйволов не дал Нике сделать это. К сожалению, сей момент оказался единственным для ковалёвцев в первом тайме – дальше у гостей были лишь перспективные подходы к воротам без завершения.

Карагандинцы в стартовые полчаса не могли похвастаться и таким моментом, однако ближе к перерыву казахи начали тревожить гостей. В частности, на 34-й минуте "горняки" устроили настоящую осаду ворот Волынца, пробивая в защитников из центра штрафной, простреливая вдоль вратарской и стреляя с дистанции (неточно) – к счастью, голкиперу вступать в игру не пришлось. На 45-й же Шахтер провел похожий выпад: Шикавка простреливал на Тошева (без замыкания), а тот в атаке вторым темпом сбросил мяч под удар Митошевичу с линии полукруга – выше ворот! В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

На старте второго тайма Шахтер попытался свести игру к большому количества единоборств (особенно в воздухе), однако Колосу удалось не только выигрывать эти дуэли, но и неплохо контратаковать. В частности, на 53-й минуте Милько классной вертикальной передачей нашел между линиями Дениса Костишина, а тот пробил метров с 22-х – впрочем, мяч уже "убегал" от хавбека, поэтому удар в падении легко заблокировали. На 59-й же открыть счёт мог Диего Сантос, который опередил Буйволова и выстрелом из правой замкнул подачу от Золотова. К сожалению, получилось очень неточно. Шахтер Караганда в этот же период имел только два дальних несложных удара.

На 60-й минуте оба тренера решили освежить игру. Руслан Костышин обновил линию атаки, выпустив Чурко и Лысенко вместо Сантоса и Ситчинавы, а Магомед Адиев бросил в бой Омиртаева и Назаренко (Габышев и Шикавка сели в запас). Ещё через две минуты тренеру Шахтера пришлось заменить второго нападающего, ведь Тошев получил повреждение. На поле вышел Таттыбаев.

Казалось, что со свежими футболистами матч наконец-то раскроется, но ничего подобного не произошло. В середине второго тайма команды не создали ни одного реального момента, ограничившись рядом опасных передач вперёд без логичного завершения. Лучшую из них исполнил Таттыбаев, отдавший крутую диагональ на левый край штрафной – быть бы выходу один на один, если бы Омиртаев догнал мяч. Колос ответил рядом прострелов без замыкания. В целом, содержания игры не менялось – ковалёвцы доминировали, а карагандинцы ожидали контрвыпадов. В обоих случаях обходилось без обострения.

Аж на 83-й минуте Колосу удалось создать новый момент. И какой! Лысенко скинул мяч на Богданова, а тот метров с 22-х закрутил в правую девятку – впрочем, сфера пролетела над воротами. После этого "хлеборобы" провели несколько угловых, а Руслан Костышин добавил к атаке Нуриева (Ден Костышин отправился на скамейку). Магомед Адиев парировал, выпустив Хозина и Ламанжа. Эти ходы, однако, не изменили игровой ситуации, поэтому свисток турецкого рефери отправил команды в овертаймы.

Обе 15-минутки ничем не отличались от всего матча. У Колоса за этот период можно вспомнить только заблокированное замыкание подачи с углового в исполнении Милько, а Шахтер огрызнулся навесом на Назаренко с очень неудачным ударом (мяч просто чиркнул о голову). Футболисты явно согласились на серию пенальти, успешно её дождавшись.

К сожалению, в решающий момент украинская команда подвела. Карагандинцы реализовали все свои удары с "точки", а ковалёвцы не забили с первой же попытки – провалился Нуриев, который вышел в овертаймах и не смог прошить Шацкого. Черноморец сумел отличиться, но выстрелы Чурко и Павловца парировал Шацкий. Колос вылетает из Лиги конференций.

Как перехитрить УЕФА, избежать 3-матчевой дисквалификации и сыграть на Мундиале: уникальный случай в истории футбола