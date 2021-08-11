Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

Легия – Динамо Загреб – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Франьич, 20

Рейнджерс – Мальме – 1:2 (1:2)

Голы: Морелос, 19 – Чолак, 53, 58

Удаление: Бонке, 45+1 (М, вторая желтая карточка)

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"Динамовцам" Загреба для выхода в следующий этап хватило одного забитого мяча в польской столице. Спокойный ход матча на 20-й минуте разрушил Бартол Франьич. Молодой хавбек получил в штрафной зоне передачу Иванушеца и классно уложил мяч в правую девятку. До перерыва Легия создала один момент – Мартинш головой замыкал навес с углового, но пробил прямо в руки киперу. Вторая половина началась с двух возможностей хозяев. Сначала Жозуэ с линии штрафной пробил над перекладиной, а затем Ливакович вытащил из угла выстрел Лукиньяша. Снять все вопросы в середине тайма мог Оршич. Однако, удар хорвата головой прошел рядом со штангой. Но и гола Франьича загребцам оказалось достаточно для победы и выхода на Шериф в плей-офф.

Веселее было в Глазго. После выездного поражения Рейнджерс бросился бой без лишних раздумий и повел в счете на 19-й минуте. Это Кент подал в штрафную, где Альфредо Морелос оказался самым расторопным и головой пробил мимо вратаря. Дела шведов стали совершенно плохими перед перерывом, когда Инносент Бонке заработал два горчичника за четыре минуты и пошел отдыхать. Однако, во втором тайме у Мальме появился спаситель – Антонио Чолак. Хорватский форвард оформил дубль за 5 минут: сначала реализовал момент после рывка, а затем воспользовался пасом Риекса и расстрелял голкипера с нескольких метров. Подопечные Джеррарда пошли вперед большими силами, создали с десяток моментов, но так больше и не забили. Дальше идет Мальме.

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