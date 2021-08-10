Ковалевцы после домашней ничьей взяли игру в двух таймах под свой контроль, но только один удар был в створ. За 180 минут игры коллективы победителя не определили, а потому игра перешла в овертайм.

Колос вылетел из Лиги конференций, проиграв Шахтеру К в серии пенальти – ковалёвцы не реализовали три удара

И Колос, и карагандинский Шахтер осторожно действовали, а потому голами никто не отмечался. Судьба матча ожидаемо решалась в серии пенальти, где украинский коллектив не впечатлил. Удары Нуриева, Чурко и Павловца парировал голкипер Шацкий. Колос прекратил борьбу за групповой этап Лиги конференций.