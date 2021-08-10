47-летний специалист продолжает вести переговоры с Аль-Айном о расторжении контракта. Если же Реброву не удастся договориться, УАФ готова помочь, утверждает журналист Олег Ящук в эфире Футбольного формата.

УАФ готова рассмотреть других кандидатов для сборной Украины – проблема Реброва пока не решена

В частности, организация возьмет на себя выплату компенсации клубу из ОАЭ за досрочное прекращение сотрудничества. Но есть нюанс – УАФ поможет Сергею, если нужно будет заплатить до 1 миллиона евро. В противном случае, ассоциация будет рассматривать другие кандидатуры на вакантное место главного тренера сборной Украины.

Напомним, Ребров подписал контракт с Аль-Айном 6 июня, однако не провел ни одного официального матча. О внезапном уходе Шевченко из сборной Украины стало известно 1 августа. Нового наставника "сине-желтые" должны получить уже через два дня.

Збірна України після Шевченка – на межі катастрофічного падіння: причини, наслідки і лише три рятувальні шлюпки