Французский Пари Сен-Жермен и Лионель Месси договорились об одном из самых громких трансферов в истории футбола.

Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ, сообщает официальный сайт парижского клуба.

ПСЖ назначил дату и время презентации Месси

Соглашение с 34-летним аргентинцем рассчитано до лета 2023-го с возможностью продления еще на сезон. Звездный форвард присоединился к ПСЖ на правах свободного агента. Месси будет выступать в новой команде под 30-м номером, футболка с "десяткой" осталась у Неймара.

Всю свою профессиональную карьеру Лионель провел в Барселоне. Летом у аргентинца завершился срок действия контракта, и он договорился о новом соглашении с каталонцами, но ее заблокировали в руководящих кабинетах Ла Лиги из-за финансового фэйр-плей.

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