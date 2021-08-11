Ліга чемпіонів

Донецький Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації – відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів.

Українець Роман Яремчук феєрично дебютував за Бенфіку проти Спартака – форвард створив гол і допоміг вибити росіян з турніру.

Загребське Динамо вийшло на сенсацію Вернидуба, а Рейнджерс Джеррарда в більшості капітулював перед Мальме. Натомість Монако не залишив шансів празькій Спарті та націлився на Шахтар у Лізі чемпіонів.

Мессі в ПСЖ

Ліонель Мессі офіційно перейшов у ПСЖ як вільний агент і пояснив, чому обрав саме Париж.

Парі Сен-Жермен призначив дату та час презентації аргентинця. Мадридський Атлетіко ледь не поцупив Мессі з-під носа ПСЖ – Сімеоне особисто вів перемовини з нападником.

Інші топ-події

Ковалівський Колос вилетів з Ліги конференцій, програвши Шахтарю К у серії пенальті – відеоогляд матчу 3-го раунду кваліфікації.

УПЛ назвала найкращих тренера та гравця 3-го туру. Динамо і Шахтар ведуть перемовини із Зорею щодо форварда-легіонера.

УАФ допоможе Реброву владнати фінансові питання з Аль-Айном – є нюанс. Португалець Луїш Каштру очолив катарський гранд після Шахтаря.