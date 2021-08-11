Лионель Месси дал свой первый комментарий в статусе форварда ПСЖ.

"Я рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в этом клубе отвечает моим футбольным амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые футболисты и тренерский штаб.

Месси официально перешел в ПСЖ

Готов помочь построить что-то особенное для клуба и болельщиков. Я с нетерпением жду возможности выйти на поле Парк де Пренс", – цитирует Месси официальный сайт парижского клуба.

34-летний аргентинец присоединился к ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт по схеме 2+1.

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