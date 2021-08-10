59-летний португалец заключил контракт с "красными рыцарями". Он будет работать на Ближнем Востоке в течение ближайшего года, информирует официальный сайт клуба.

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Каштру также интересовались Аль-Гарафа и Фенербахче, однако специалист выбрал Аль-Духайль, который является семикратным чемпионом Лиги звезд. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате, уступив Аль-Садду.

Напомним, Луиш Каштру возглавлял Шахтер с июня 2019-го. В общем в 84 матчах под руководством португальца "горняки" одержали 51 победу и 16 раз сыграли вничью. В мае тренер покинул донецкий клуб, а его заменил Роберто Де Дзерби.

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