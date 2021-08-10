Отрицательный результат первой встречи с "горняками" (1:2) погнал бельгийцев вперед со стартовых минут. Гости заработали несколько стандартов, а первый опасный момент упустили на 10-й минуте. Это Бонгонда с линии штрафной не попал в дальний угол.

Шахтер ответил пять минут спустя. Атака донетчан правым флангом завершилась двойным ударом после прорыва Додо – удар Тете заблокировал защитник, а выстрел Педриньо с лета откровенно не удался. А на 19-й точности не хватило Алану Патрику, которому никто не мешал пробить метров с 15-ти.

Этими выпадами подопечные Де Дзерби сбили стартовый пыл бельгийских "магистров". Однако, в середине тайма оборона Шахтера упустила Хейдена, который пробил головой из пределов вратарской – к счастью "горняков", мимо.

Зато донетчане в ответной атаке забили. Додо в фирменном стиле прорвался родным флангом и отпасовал на Тете, а тот от лицевой линии сбросил под удар Лассине Траоре – африканец выдержал паузу и мастерски уложил мяч в ворота!

Еще через пять минут "горняки" убежали в перспективную контратаку 3 в 2, но Матвиенко и Тете не хватило креатива. Бельгийцы же на пропущенный мяч отреагировали порцией грубости против соперника. Как следствие, арбитр раздал несколько горчичников, а перед перерывом даже произошла потасовка.

Старт второй половины прошел по сценарию первого тайма. Бельгийцы начали плести кружева атак, чтобы отыграть фору "горняков". Генк выдал ударные 15-20 минут и вполне мог в течение этого отрезка забить хотя бы раз. Вот Витао лишь в последний момент опередил Онуачу, собиравшегося замыкать прострел.

Тут же Бонгонда в падении опасно пробил – над воротами. А на 64-й минуте Онуачу при подаче углового убежал от опекуна, выиграл верховую дуэль и мощным ударом сотряс перекладину!

В свою очередь Шахтер немного выпал из игры. Даже потенциально голевые контратаки типа 4 в 2 парни Де Дзерби умудрялись затягивать до прогнозируемых для защитников решений и потерь на чужой половине.

Серия замен посреди тайма от обоих тренеров добавила матчу сумбурности. Но Шахтеру свой эффект ротация таки дала. "Горняки" отодвинули игру от своих ворот и наладили контроль мяча в средней линии.

В конце концов, недавний общий сумбур на поле привел к такому же голу в ворота Генка. Додо прострелил с правого фланга на дальнюю штангу, там Коноплянка отвлек на себя внимание центрбеков и не смог акцентировано пробить, мяч отскочил немного назад, и Маркос Антонио таки протолкнул "полосатого" в сетку – 2:0!

Финальные минуты вместе с дополнительным временем фактически превратились в формальность. Де Дзерби дал почувствовать игровой тонус Степаненко и Сикану. Сделал пару замен и оппонент итальянца. Лучший импульс это дало гостям. На 90-й минуте Марлон не смог выбить мяч подальше, а Сириль Дессерс выстрелом из пределов штрафной заставил капитулировать Трубина. На большее у команд уже времени не хватило.

Итак, вторая победа Шахтера в противостоянии с бельгийцами с вознаграждением в виде путевки в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Там "горняков", скорее всего, будет ждать испытание французским Монако.

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