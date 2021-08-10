Иранец выступает за Зарю на правах аренды, а его контракт принадлежит Фенербахче. Впрочем, турки хотят досрочно вернуть своего игрока, уверяет Fotospor.

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Луганчане же захотели 2,5 миллиона евро за расторжение соглашения. Такая сумма заставила "желтых канареек" отказаться от своих намерений. Сейчас Заря ведет переговоры по поводу Сайядманеша еще с несколькими европейскими клубами, среди которых Динамо и Шахтер. Ранее сообщалось об интересе к Аллахьяру от Брюгге и Андерлехта.

К слову, в нынешнем розыгрыше УПЛ 20-летний Аллахьяр Сайядманеш провел за Зарю 3 поединка, в которых голевыми действиями не отметился. В прошлом сезоне иранец забил шесть мячей.

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