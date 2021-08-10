Юрий Гура признан лучшим тренером 3-го тура украинской элиты, сообщает пресс-служба УПЛ. Завоевать награду наставнику Александрии помогла сенсационная победа над Шахтером (2:1).

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Звание "Игрок тура" завоевал Денис Безбородько. Форвард Десны забил дважды на последних минутах матча с Ингульцом (2:0) и подарил северянам победу. В голосовании Безбородько обошел представителей Ворсклы Оливье Тилля и Руслана Степанюка, а также Кирилла Ковальца из Александрии.

К слову, голы Дениса еще и помогли Десне возглавить турнирную таблицу УПЛ – после трех туров команда Александра Рябоконя имеет максимум очков. Второе и третье место занимают Ворскла и СК Днепр-1.

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