Атлетико едва не украл Месси из-под носа ПСЖ – Симеоне лично вел переговоры с аргентинцем
18:45 - Читати українською
Руководство Атлетико решилось на отчаянную попытку перехватить Лионеля Месси.
Лионель Месси всерьез рассматривал возможность перехода в Атлетико, сообщает журналист Игнасио Мигелес в Twitter.
Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне общался с экс-форвардом Барселоны о возможности переезда Лионеля в Мадрид. В итоге, аргентинский нападающий все же выбрал трансфер в ПСЖ.
Напомним, финансовые ограничения Ла Лиги не позволили Месси продолжить сотрудничество с Барсой, и он решил присоединиться к парижскому клубу.
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