Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

Лудогорец – Олимпиакос – 2:2 (1:1)

Голы: Семеду, 49 (аг.), Сотириу, 57 (пен.) – Мвила, 31, Эль-Араби, 68 (пен.)

Удаление: Ва, 86

Митьюлланд – ПСВ – 0:1 (0:3)

Гол: Брума, 90+3

Монако – Спарта Прага – 3:1 (2:0)

Голы: Мартинш, 50, Головин, 56, Диоп, 81 – Моберг-Карлссон, 78

Янг Бойз – ЧФР Клуж – 3:1 (1:1)

Голы: Сибачо, 23, 42, Нгамале, 25 – Омрани, 4

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Монако еще в первом поединке с пражской Спартой фактически снял все вопросы о победителе двухматчевого противостояния. Чехи на выезде также не смогли ничего сделать против королевского клуба. Монегаски отгрузили Спарте три мяча, на что гости ответили лишь голом престижа. Таким образом Монако по сумме двух матчей проходит дальше с разгромным счетом 5:1. Стоит отметить, что в плей-офф ЛЧ на подопечных Нико Ковачича будет ожидать донецкий Шахтер.

ПСВ также выходил на ответный матч с Митьюлландом только для формальности. Но и здесь нидерландцы одержали минимальную победу и готовятся к триумфатору пары Спартак - Бенфика.

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