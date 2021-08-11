Спартак провел мощную предсезонную подготовку и неплохо выглядел в первых матчах РПЛ (хотя и набрал всего 3 очка в 3-х турах), поэтому многочисленная фан-база москвичей снова начала говорить о пути к чемпионству и ЛЧ. Впрочем, после домашнего поединка с Бенфикой в ​​квалификации стало очевидно, что "красно-белые" не изменят традициям. Поражение 0:2 при ужасном футболе после перерыва продолжилось выносом от Нижнего Новгорода, а за пределами поля разгорелся скандал с отставкой спортдира из-за конфликта с женой президента клуба – она, якобы, набирала тренеров и персонал, ориентируясь по гороскопу и количеству букв "р "в фамилии.

Дебютный гол Яремчука в видеообзоре матча Бенфика – Спартак Москва – 2:0

Московский гранд стал главным посмешищем недели в Восточной Европе. Ещё сильнее унизить Спартак хотел наш Роман Яремчук, который рвался в Москву – тренерский штаб Бенфики, однако, оставил его в Лиссабоне набирать форму. В матче чемпионата он сидел в запасе. Там же он начал и встречу против Спартака на Да Луж, хотя Жорже Жезуш ясно дал понять об обязательном выходе Романа на поле.

Гости довольно активно начали встречу, но уже минут через шесть-семь Бенфика перехватила инициативу, не отпуская её до самого перерыва. "Орлы" наращивали темп и раз за разом входили в штрафную, разыгрывая комбинации и выигрывая подборы, однако явно голевых шансов команда создать не смогла – у нее были только дальние неточные удары, опасные подачи и серии заблокированных выстрелов из минимальных дистанций.

Лишь на 24-й минуте Бенфика реально приблизилась к открытию счёта: Пицци получил передачу на линию полукруга и пробил, удар заблокировали, но он выстрелил с отскока – мяч рикошетом от защитника полетел в направлении ворот. Максименко уже присел, но сфера прошла над перекладиной!

Москвичи же даже за центр поля выходили редко. В первом тайме им удалось огрызнуться лишь дальним выстрелом Умярова на трибуны. Всё. Спартаку было чрезвычайно трудно, но отдыхать гости отправились при нулях на табло.

Выход Яремчука ожидался после перерыва, однако Жорже Жезуш решил ещё немного придержать украинца. Для начала он снял с игры Вертонгена, выпустив Морато. Гости же набрались смелости и пошли вперед в начале второго тайму, организовав ряд перспективных позиционных атак – лучшая из них случилась на 54-й минуте, когда Бакаев ворвался на правый край штрафной и пробил. Удар заблокировали, однако Ларссон подобрал мяч на линии полукруга и выстрелил с отскока – точно в руки Влаходимосу.

Это была довольно хорошая возможность возродить интригу в противостоянии, однако Спартак её не реализовал. Наказание за расточительность прилетело уже через 4 минуты: Рафа Силва обыгрался в стеночку с Жоау Мариу, прорвался по центру, обыграл защитника и отдал передачу на правый край штрафной, откуда пошёл прострел на 11 метров – сам же Рафа и замкнул его, попав в защитника. Жоау Мариу же, подобрав мяч в штрафной, нанёс прицельный выстрела в левый нижний угол – 1:0! По сумме двух матчей Бенфика вела со счётом 3:0.

Только после этого Жорже Жезуш решился выпустить Яремчука. Роман вышел на 64-й минуте, заменив Рамуша и расположившись на правом краю атаки. Уже на 69-й минуте украинец попал в объектив в чужой штрафной, откликнувшись на прострел с левого фланга, однако Джикия не подпустил Романа к мячу, выбив его на угловой. По сути, это был единственный интересный эпизод с участием нашего соотечественника в середине второго тайма.

Нет, Яремчук не проваливался – он обыгрывался с партнёрами, навязывал борьбу и даже заработал на себе один фол (в центре), но Бенфика в этот период в принципе не собиралась добивать Спартак. "Орлы" стерильно раскатывали мяч в медленном темпе в середине поля. За 20 минут после выхода Яремчука хозяева имели только вбегание Эвертона на левый край штрафной с выстрелом на трибуны. Спартак же вообще расклеился, тупо ожидая финального свистка. Выход Крала, Игнатова, Соболева и других свежих лидеров отнюдь не помог москвичам.

В эндшпиле встречи Бенфика вообще расслабилась, позволяя Спартаку проводить передачи на край собственной штрафной и подолгу оставаться на половине поля "орлов", однако даже такие "поддавки" не меняли ход встречи. Более того – хозяева могли ещё и второй гол забить. И не просто хозяева, а наш Роман Яремчук! Украинец на 89-й минуте ворвался на правый край штрафной и мощно выстрелил в дальний угол. Чуть неточно!

Не беда! Роман, почувствовав кровь "мяса", пошёл вперёд. В компенсированное время он забросил черпачок в штрафную на Жоау Мариу, а тот отблагодарил пасом назад под удар. Роман пробил в касание с острого угла, а мяч рикошетом от двух защитников залетел в ворота – 2:0! УЕФА записал взятие ворот на украинца.

Этот гол оказался последним во встрече. Яремчук выводит Бенфику в плей-офф ЛЧ.

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