"Шахтер владел мячом, а Генк очень жестко прессинговал. Мы хорошо начинали атаки и обходили этот прессинг. Благодаря хорошему билд-апу удавалось создавать моменты. Владение зависит от прессинга соперника. Чем жестче прессинг перед нами – тем более вертикальная игра. И наоборот. Чем слабее прессинг – тем больше перепасовок. Это две разные игры. Когда наша команда станеть сильнее, мы сможем по-разному строить игру и забивать.

Шахтер – Генк – 2:1 – видео голов и обзор матча

Я не хочу вообще говорить о Монако. Следующий матч с Металлистом 1925. Нужно учитывать качество футболистов. Наши игроки любят владеть мячом и умеют это делать. Шахтер может воплотить на поле все, что хочет. Ни в одном из матчей мы не проиграли владения. Что можно изменить, так это ментальность. Для этого нужно всегда думать, что мы сделали недостаточно, что можно больше. Тогда мы станем топ-клубом.

Серьезность травмы Педриньо узнаем завтра после медицинских тестов. Похоже, что в пятницу он не сыграет с Металлистом 1925. Очень жаль, что пришлось сделать обратную замену Судакова. Он в первом тайме получил желтую карточку и играл, как мне показалось, неспокойно. Поэтому я решил не рисковать. После замены я обнял его и сказал, что он сильный игрок, который еще покажет свои качества. У нас много хороших молодых исполнителей, все они понадобятся. У нас впереди тяжелый сезон.

Мы пропускаем больше голов, чем следовало бы, и забиваем меньше, чем заслужили. Проблема в ментальности. В прошлом сезоне Шахтер не стал чемпионом. В команде много молодых футболистов. Нет Срны или Фернандиньо, а эти футболисты еще должны выйти на их уровень. Мы работаем. Команда имеет потенциал и через тяжелую работу может его реализовать", – резюмировал Де Дзерби после матча.

К слову, соперником Шахтера в плей-офф квалификации Лиги чемпионов будет Монако, который уверенно прошел пражскую Спарту (5:1 по сумме двух встреч). "Горняки" же одолели Генк с общим счетом 4:2.

Шахтер на классе выиграл тяжелый бой у Генка и прошел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов