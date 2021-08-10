ПСЖ проведет большую пресс-конференцию завтра (11 августа), действие начнется в 12:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт парижан.

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Очевидно, что мероприятие организовано по поводу подписания контракта с Лионелем Месси, который уже находится в столице Франции. По информации СМИ, 34-летний аргентинец присоединится к ПСЖ по схеме 2+1.

Летом у Месси завершился срок действия контракта с Барсой, и он договорился о новом соглашении с каталонцами, но его заблокировали в руководящих кабинетах Ла Лиги из-за финансового фэйр-плей.

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