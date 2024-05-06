В начале нулевых легенда "дьяволов" покалечил Альфа-Инге Холанда. Теперь Кин не упускает ни одной возможности, чтобы уколоть звездного сына норвежца – Эрлинга.

"Довбик может заменить Холанда": украинский тренер из Европы не видит перспектив для Цыганкова в Манчестер Сити

После матча против Арсенала (0:0) Рой высмеял Холанда-младшего за вялую игру: "Это футболист четвертого дивизиона".

До речі, сьогодні, 6 травня, в АПЛ Крістал Пелас прийматиме Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: лондонці переможуть вдома іменитого суперника. Коефіцієнт на перемогу Пелас – 2,35. Звитягу МЮ оцінили у 2,9. У нічию вірять найменше – 3,85. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,48, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,74.

На днях Эрлинг оформил покер в ворота Вулверхэмптона и ответил ирландцу: "Если честно, этот человек меня не интересует".

Впрочем, Кин нашел еще одну причину придраться к бомбардиру Ман Сити. "Мы увидели, что во время замены Холанд повел себя как избалованный наглец. Все забывают об этом, ведь Сити выиграл, а он забил. После 4 голов он имеет право на такую реакцию? Нет, это абсолютно не так", – отрезал Кин в студии Sky Sports.

"Behaving like a spoilt brat"



Roy Keane is not holding back about Erling Haaland pic.twitter.com/GKiGV44zR8 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 5, 2024

Холанд разгромил Вулвз, оформив покер и став в один ряд с Коулом и Оуэном – Ман Сити вплотную приблизился к Арсеналу