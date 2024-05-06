"Холанд повел себя как избалованный наглец": легенда МЮ ломал отца Эрлинга, а теперь воюет со звездным сыном
Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин явно имеет зуб на семью Холандов.
В начале нулевых легенда "дьяволов" покалечил Альфа-Инге Холанда. Теперь Кин не упускает ни одной возможности, чтобы уколоть звездного сына норвежца – Эрлинга.
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После матча против Арсенала (0:0) Рой высмеял Холанда-младшего за вялую игру: "Это футболист четвертого дивизиона".
На днях Эрлинг оформил покер в ворота Вулверхэмптона и ответил ирландцу: "Если честно, этот человек меня не интересует".
Впрочем, Кин нашел еще одну причину придраться к бомбардиру Ман Сити. "Мы увидели, что во время замены Холанд повел себя как избалованный наглец. Все забывают об этом, ведь Сити выиграл, а он забил. После 4 голов он имеет право на такую реакцию? Нет, это абсолютно не так", – отрезал Кин в студии Sky Sports.
Холанд разгромил Вулвз, оформив покер и став в один ряд с Коулом и Оуэном – Ман Сити вплотную приблизился к Арсеналу