11 мая в матче между Шахтером и Динамо, вероятно, решится судьба первого места в чемпионате Украины. Дончане опережают киевлян на четыре очка, уже обеспечили себе место в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, но готовятся к встрече с киевлянами как к решающей. Один из лидеров "горняков" Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к ключевому матчу чемпионата.

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"Следующая игра для нас чрезвычайно важна, – рассказал Георгий в интервью клубной пресс-службе. – Матч с Динамо считается финалом, но не хочется забегать вперед. Это будет особенный поединок. Динамо сейчас находится в невероятной форме. У нас также серия из 14 побед подряд. Мы сконцентрированы на игре, ведь она будет самой адской за последние годы".

Шахтеру осталось провести в чемпионате Украины матчи с Динамо, Днепром-1 и Полесьем. Динамо встретится с Шахтером, Кривбассом и Рухом.

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