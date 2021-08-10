Шахтер – Генк – видео гола
21:08 - Читати українською
Шахтер принимает Генк в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Смотрите видео самых интересных моментов матча Шахтер – Генк.
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"Горняки" повели в счете на 27-й минуте. Додо прорвался по правому флангу и отпасовал Тете, а тот выдержал паузу и сбросил под удар Лассине Траоре – удар африканца был безупречным.
Шахтер – Генк: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Видео гола Траоре:
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