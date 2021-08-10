"Горняки" повели в счете на 27-й минуте. Додо прорвался по правому флангу и отпасовал Тете, а тот выдержал паузу и сбросил под удар Лассине Траоре – удар африканца был безупречным.

Шахтер – Генк: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Видео гола Траоре: