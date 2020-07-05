Головні новини футболу 4 липня: Динамо програло Шахтарю, Лунін взяв пенальті, рекорди Роналду та Буффона

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 липня.

Україна

Шахтар перестріляв Динамо у топ-матчі УПЛ – друге поспіль фіаско киян відкриває шлях Зорі. Принизлива поразка на очах Реброва, Коноплянка відповідає тролям і 3 позитиви столиці. Дивіться відеоогляд результативного поєдинку. Олексій Михайличенко назвав причину поразки своєї команди, а Луїш Каштру оцінив гру дебютантів.

"Я не заробив ні на гривню більше": Мораєс розкрив причини прийняття громадянства України і продемонстрував знання Гімну. "У мене були непорозуміння з президентом Динамо": етнічний бразилець пояснив перехід у Шахтар.

Лунін і Європа

Андрій Лунін ефектно потягнув уже п'ятий пенальті в Іспанії. Українець здивував ще одним компонентом гри, але не врятував Ов'єдо від поразки лідеру Сегунди.

Баварія в ефектному фіналі Кубка Німеччини перестріляла Байєр і оформила "золотий дубль". Матч подарував багато красивих голів: асист Нойєра і гармата Лєвандовскі, шикарний стандарт Алаби.

Ліонель Мессі може перейти в Манчестер Сіті через рік. Боротьба за Лігу чемпіонів у АПЛ триває. Манчестер Юнайтед яскраво розбив Борнмут, Арсенал досить несподівано переграв Вулверхемптон, а Челсі впевнено розгромив Уотфорд.

Серія А та рекорди

Рома може звільнити Паулу Фонсеку – екс-наставник Шахтаря зацікавив Мілан і ще один топ-клуб, а легендарний тренер дав пораду. В Серії А вмирає чемпіонська інтрига. Лаціо розгромно влетів Мілану, а Ювентус знищив у дербі Торіно та відірвався на 7 очок.

Туринський матч став знаковим для зірок "старої синьйори". Кріштіану Роналду вперше у Ювентусі забив зі штрафного і повторив рекорд результативності туринців за 59 років. Джанлуїджі Буффон встановив історичний рекорд Серії А, перевершивши легендарного Мальдіні.