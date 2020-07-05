Мілан розгромив Лаціо, Лечче з Шаховим поступився Сассуоло, Ювентус знищив Торіно у дербі: Серія А, 30-й тур, субота

У суботу черговий тур чемпіонату Італії відкривали три поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 2019/20, 30-й тур

Ювентус – Торіно – 4:1

Голи: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналдо, 61, Джіджі, 87 (аг.) – Белотті, 45+5 (пен.)

Сассуоло – Лечче – 4:2

Голи: Капуто, 5, Берарді, 63 (пен.), Бога, 77, Мулдур, 83 – Лучоні, 27, Манкозу, 67 (пен.).

Лаціо – Мілан – 0:3

Голи: Чалханоглу, 23, Ібрагімовіч, 34 (пен), Ребіч, 59

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Ювентус у поході за черговим чемпіонством не помітив земляків з Торіно. Вже на третій хвилині Пауло Дибала, отримавши м'яч у штрафному майданчику суперника, познущався над двома захисниками і легко переправив круглого у ворота в обхід голкіпера. В середині тайму, продемонструвавши чудові індивідуальні дії, відзначився автор голової передачі Хуан Куадрадо. На п'ятій доданій хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою і Андреа Белотті відродив інтригу у матчі.

По перерві свій клас продемонстрував Кріштіану Роналду, знявши павутину з кута воріт Сальваторе Сірігу після виконання штрафного. А наприкінці поєдинку Коффі Джіджі, який щойно вийшов на заміну, рятуючи команду зрізав м'яч у власні ворота, чим поставив жирну крапку у матчі.

Сассуоло на власному полі приймав одного з аутсайдерів Серії А Лечче. Український представник "салентіні" Євген Шахов з'явився на полі з перших хвилин, однак не зміг завадити голу вже на самому початку матчу. Мануель Локателлі довгим пасом з центру поля відрізав всіх захисників і Франческо Капуто вийшов сам на сам з голкіпером. Перекинути круглого через Габріела було справою техніки. В середині тайму гості зрівняли: після розіграшу кутового Фабіо Лучоні мало не порвав сітку, замикаючи навіс Марко Кальдероні.

По перерві команди обмінялись голами з пенальті за схожі порушення у власних штрафних майданчиках. Цікаво, що у Лечче одинадцятиметровий реалізував Марко Манкозу, який менше хвилини до того вийшов на заміну замість нашого Шахова. Згодом Жеремі Бога, отримавши пас на лінії карного майданчика, розібрався з захисником і влучно пробив під голкіпера. А підсумував рахунок на табло Мерт Мулдур.

Програму дня закривав поєдинок у Римі між Лаціо та Міланом. "Орлам" не можна було програвати, адже Юве відірвався на сім очок, однак до 34-ї хвилини на табло горіли 0:2 – це Чалханоглу красиво пробив з-за меж штрафного в ліву дев'ятку, а Ібрагімовіч відзначився з пенальті. За дві хвилини до цього Златан забив з гри, замкнувши навіс з глибини, але гол скасували через офсайд. До перерви рахунок не змінився.

На старті другого тайму римляни перехопили ініціативу, а на 53-й хвилині Лаццарі забив гол – втім, і він став жертвою положення "поза грою". На 59-й же Мілан закрив матч: Бонавентура вирізав передачу на лівий край штрафного Ребічу, а той, вивалившись сам на сам зі Стракошею, встановив остаточний рахунок – 0:3.

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