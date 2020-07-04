Буффон встановив історичний рекорд Серії А, перевершивши легендарного Мальдіні

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон вийшов на перше місце за кількістю матчів, проведених у Серії А.

Легендарний воротар вийшов у стартовому складі "старої синьйори" на матч 30-го туру Серії А проти Торіно. Ця гра стала для Буффона 648-ю у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії.

Буффон і К'єлліні офіційно продовжили свої контракти з Ювентусом

Відтепер саме Буффону належить рекорд Серії А за кількістю зіграних матчів. Джіджі знадобилося 11 років, щоб перевершити Паоло Мальдіні, який зупинився на позначці 647 матчів після завершення кар'єри в 2009 році.

До слова, 42-річний Буффон нещодавно продовжив контракт з Ювентусом іще на один сезон. У нинішній кампанії голкіпер провів лише 9 матчів у Серії А.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус