toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Буффон встановив історичний рекорд Серії А, перевершивши легендарного Мальдіні

4 липня 18:23 - Читать на русском
Буффон встановив історичний рекорд Серії А, перевершивши легендарного Мальдіні
Джанлуїджі Буффон / фото: Ювентус

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон вийшов на перше місце за кількістю матчів, проведених у Серії А.

3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
61’ Кріштіану Роналду
87’ Коффі Джіджі
 
Андреа Белотті 45+5’
3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
45+5’ Андреа Белотті
61’ Кріштіану Роналду
87’ Коффі Джіджі

Легендарний воротар вийшов у стартовому складі "старої синьйори" на матч 30-го туру Серії А проти Торіно. Ця гра стала для Буффона 648-ю у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії.

Буффон і К'єлліні офіційно продовжили свої контракти з Ювентусом

Відтепер саме Буффону належить рекорд Серії А за кількістю зіграних матчів. Джіджі знадобилося 11 років, щоб перевершити Паоло Мальдіні, який зупинився на позначці 647 матчів після завершення кар'єри в 2009 році.

До слова, 42-річний Буффон нещодавно продовжив контракт з Ювентусом іще на один сезон. У нинішній кампанії голкіпер провів лише 9 матчів у Серії А.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус

blog_ava
Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ
4 липня
15417
Теги
Головне Ювентус Ювентус Італія Ювентус - Торіно Джанлуїджі Джанлуїджі Буффон Паоло Мальдіні
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
22
хв
Бернлі
14:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук