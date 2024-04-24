Англія

Арсенал забив Челсі 5 голів і відірвався від Ліверпуля на вершині АПЛ. Михайло Мудрик провалився, а Олександр Зінченко зіграв 25 хвилин. Двох гравців АПЛ заарештовано зі звинуваченням у зґвалтуванні. Ілля Забарний отримав вердикт від наставника Борнмута після фіаско з Астон Віллою.

Україна

УЄФА погодив розширення заявки на Євро-2024, а тому Сергій Ребров зможе взяти більше гравців у збірну України. Два українських арбітри будуть працювати на турнірі.

Георгій Судаков залишається мрією Наполі – після погроз Шахтаря італійці знайшли альтернативу в зірковому аргентинці. Українська команда візьме участь в лізі Піке – відомий блогер покликав на допомогу Шевченка.

Лунін

Куртуа ошелешив Луніна датою свого повернення на поле. Анчелотті планує посадити Андрія в запас.

"То який справжній Лунін?": іспанські ЗМІ спантеличені матчем українця з Барселоною. Лунін має пропозиції від трьох топ-клубів – іспанський журналіст окреслив перспективи українця в Реалі.