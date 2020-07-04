Асист Нойєра і гармата Лєвандовскі у відеоогляді фінального матчу Кубка Німеччини Байєр – Баварія – 2:4

Баварія обіграла Байєр та завоювала Кубок Німеччини. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У фінальному матчі мюнхенці практично не залишили Леверкузену жодних шансів. Ще у першому таймі голи Гнабрі та Алаби забезпечили номінальним гостям комфортну перевагу.

Баварія в ефектному фіналі Кубка Німеччини з асистом Нойєра перестріляла Байєр і оформила "золотий дубль"

Після перерви Баварія створила шедевр – Нойєр відправив м'яч на Лєвандовскі, а Роберт потужним ударом "прошив" Градецкі. До кінця матчі поляк ще й оформив дубль, а Хаверц реалізував пенальті. Зрештою, Баварія без надзусиль виграла свій 20-й Кубок Німеччини і оформила "золотий дубль" у нинішньому сезоні.