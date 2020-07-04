toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ДИНАМО - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Асист Нойєра і гармата Лєвандовскі у відеоогляді фінального матчу Кубка Німеччини Байєр – Баварія – 2:4

4 липня 23:47 - Читать на русском
Асист Нойєра і гармата Лєвандовскі у відеоогляді фінального матчу Кубка Німеччини Байєр – Баварія – 2:4
Мануель Нойєр / Getty images

Баварія обіграла Байєр та завоювала Кубок Німеччини. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

64’ Ларс Бендер
90+4’ Кай Хаверц
 
Девід Алаба 16’
Серж Гнабрі 24’
Роберт Лєвандовскі 59’
Роберт Лєвандовскі 89’
16’ Девід Алаба
24’ Серж Гнабрі
59’ Роберт Лєвандовскі
64’ Ларс Бендер
89’ Роберт Лєвандовскі
90+4’ Кай Хаверц

У фінальному матчі мюнхенці практично не залишили Леверкузену жодних шансів. Ще у першому таймі голи Гнабрі та Алаби забезпечили номінальним гостям комфортну перевагу.

Баварія в ефектному фіналі Кубка Німеччини з асистом Нойєра перестріляла Байєр і оформила "золотий дубль"

Після перерви Баварія створила шедевр – Нойєр відправив м'яч на Лєвандовскі, а Роберт потужним ударом "прошив" Градецкі. До кінця матчі поляк ще й оформив дубль, а Хаверц реалізував пенальті. Зрештою, Баварія без надзусиль виграла свій 20-й Кубок Німеччини і оформила "золотий дубль" у нинішньому сезоні.

blog_ava
Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу
4 липня
12831
Теги
Баварія Баварія Байєр Байєр Німеччина Відеоновини Байєр - Баварія Роберт Роберт Лєвандовскі Мануель Мануель Нойєр
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
24
хв
Бернлі
14:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук