Рома може звільнити Фонсеку – екс-наставник Шахтаря зацікавив Мілан і ще один топ-клуб, а легендарний тренер дав пораду

Наставник "джалороссі" вперше за час кар'єри в Італії опинився під загрозою відставки. Керівництво Роми незадоволене результатами команди в останніх матчах.

Після поразок від Мілана та Удінезе Рома фактично втратила шанси кваліфікуватися в Лігу чемпіонів 2020/21. За 9 турів до завершення чемпіонату "вовки" відстають від Аталанти на 12 очок. З урахуванням неймовірної форми команди Руслана Маліновського шанси "джалороссі" на топ-4 виглядають взагалі примарними, позаяк бергамаски виграли останні 7 матчів Серії А, маючи найкращу атаку чемпіонату.

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Одразу ж в італійських ЗМІ з'явилися чутки про можливу відставку Паулу Фонсеки. Вперше з моменту переїзду в Італію колишній тренер Шахтаря отримав таку порцію критики. Франко Бальдіні, який вважається правою рукою президента клубу Джеймса Паллотти, розкритикував гру Роми у останніх поєдинках. Перепало і Фонсеці, до роботи якого функціонер також висловив претензії. Зауважимо, що саме Бальдіні став однією з причин відходу легендарного Франческо Тотті з Роми – спочатку в ролі гравця, а пізніше вже у статусі директора.

Одним із потенційних кандидатів на заміну Фонсеці вже назвали нині безробітного Лучано Спаллетті, який вже двічі очолював Рому. Про це повідомив італійський журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Franco #Baldini non è soddisfatto della gestione Paulo #Fonseca: il tecnico portoghese nel finale di stagione si gioca la panchina della #Roma. Occhio a un Luciano #Spalletti 3.0 in caso di ribaltone a fine campionato. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2020

За ситуацією в Ромі пильно стежать Мілан та Бенфіка, які готові переманити португальського тренера попри останню критику. "Россонері" тривалий час вели перемовини з Ральфом Рангніком, але німець наразі не планує повертатися до тренерської роботи та готовий зосередитися лише на адміністративній посаді. Одним із кандидатів на посаду керманича Мілана став якраз Фонсека. Також 47-річний Паулу зацікавив Бенфіку, яка підшукує заміну Бруну Лаге. Про це повідомляє Roma Live.

Знаменитий екс-керманич Роми Фабіо Капелло, який добре знає про тиск на тренерів у Вічному місті, порадив Фонсеці не звертати увагу на різноманітні чутки. "Звісно, мені не сподобалася гра Роми в останніх матчах. Я можу дати Фонсеці та його підопічним одну пораду – не слухайте римських радіостанцій. Рим – специфічне місто. Коли у тебе все добре – то все чудово, але якщо виникнуть якісь проблеми, то починається пекло. Там немає рівноваги. Свого часу я сказав, що спілкуватимуся лише з національними італійськими ЗМІ, але не з римськими.

Не звертайте уваги на римські медіа. Не всі можуть витримати цю критику, яка звідусіль лине на команду", – цитує Капелло Football Italia.

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