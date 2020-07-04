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Лунін ефектно потягнув уже п'ятий пенальті в Іспанії – відео сейву

4 липня 23:12 - Читать на русском
Лунін ефектно потягнув уже п'ятий пенальті в Іспанії – відео сейву
Андрій Лунін / Getty images

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін у 38-му турі іспанської Сегунди проти Кадіса парирував пенальті.

Лунін уже традиційно вийшов у стартовому складі своєї команди і на 12-й хвилині матчу став героєм ігрового епізоду.

Лунін парирував пенальті та здивував ще одним компонентом гри, але не врятував Ов'єдо від поразки лідеру Сегунди

Партнер українця необачно зіграв рукою у власному штрафному, за що рефері справедливо призначив пенальті. Вирок взявся виконувати Алекс Фернандес, але хавбек Кадіса не зумів перехитрити Луніна. Андрій блискуче витягнув удар із правого від себе кута.

Відзначимо, що це вже п'ятий відбитий пенальті для Луніна у Іспанії (два у складі Леганеса і три – у Ов'єдо), і це не враховуючи серії 11-метрових.

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Головне Відеоновини Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Сегунда Українці за кордоном
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