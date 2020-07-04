Баварія в ефектному фіналі Кубка Німеччини з асистом Нойєра перестріляла Байєр і оформила "золотий дубль"

Мюнхенці переграли Леверкузен (2:4) на Олімпіаштадіоні в Берліні та завоювали Кубок Німеччини. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Баварія після впевненої перемоги в Бундеслізі хотіла закріпити домінацію кубковим тріумфом. Байєр в передостанньому турі чемпіонату втратив путівку в ЛЧ, а виграш Кубка Німеччини міг реабілітувати команду. Окрема інтрига – поява Кая Хаверца проти Баварії, яка поки що відмовилася від придбання молодої зірки. Гансі Флік виставив на фінал оптимальний склад.

Байєр розпочав матч на рівних – не притискався до власних воріт і намагався будувати швидкі атаки. Втім, до ударів справа так і не дійшла, а найнебезпечнішим моментом залишився простріл Бейлі, на який не відгукнувся Хаверц.

Натомість Баварія почала нарощувати перевагу. Дуже активним зліва був Коман. Француз подав на Лєвандовскі – удар над воротами, потім хорошим пасом знайшов Горетцку – заблокували суперники. Кінгслі й сам пробив, але прямо в руки голкіперу.

На 16-й хвилині мюнхенці відкрили рахунок зі штрафного. Алаба застав суперника зненацька, різко пробивши над стінкою в "дев'ятку". Ефектно. Ефективно. Баварія здобула легкий гандикап.

А незабаром закріпила перевагу, коли Кімміх перехопив м'яч на чужій половині та вирізав класний пас на Гнабрі. Серж прицільно вистрілив у дальній нижній кут, не залишивши Градецкі шансів.

A 20th goal of the season for @SergeGnabry and Bayern are well on top ️#Berlin2020 #B04FCB 0-2 pic.twitter.com/bZr57bDm3r — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) July 4, 2020

Леверкузен міг повернутися в гру в районі 30-ї хвилини. Хаверц вигриз на фланзі м'яч і кинув у прорив Діабі, той виконав крос у штрафний майданчик, однак Бейлі вдарив над воротами. До кінця першого тайму Баварія була ближчою до гола – Лєвандовскі не зумів розпорядитися виходом сам на сам.

Байєр відповів чимось схожим, але Амірі потрапив у офсайд. Ще були безуспішні спроби загострити зі стандартів, а також щільний удар Ларса Бендера в руки Нойєру. Цей удар залишився єдиним для "аптекарів" до перерви, хоча виглядали вони не настільки погано.

Петер Бос зробив подвійну заміну, але картина гри не змінилася. Баварія продовжила домінувати. Гнабрі отримав нагоду забити швидкий гол, проте рикошет врятував Байєр. Коман і Девіс створили магію на лівому фланзі та вивели на удар Лєвандовскі – поляк знову не влучив.

Леверкузен все ж активізувався та почав організовувати моменти. Діабі отримав м'яч на власній половині та пробіг через півполя, вигравши швидкісний забіг у Девіса (щось нереальне). На жаль, це нічим не завершилося – Фолланд не зумів замкнути простріл, банально не влучив по м'ячу.

Баварія відразу покарала за марнотратство. До того ж дуже красиво – у 3 дотики. Нойєр з глибини закинув на Лєвандовскі, а той ледь не з центру поля розрядив гармату по воротах. Сильно, але ж прямо в руки Градецкі. Голкіпер припустився жахливої помилки, внаслідок чого м'яч закотився у сітку.

Знову нагадав про себе Байєр. Здавалося, що мюнхенці вже повірили у свою перемогу та припинили грати. Хаверц гостро прострілив уздовж воріт – захисники не пустили м'яч до Бейлі, вибивши на кутовий. З того ж кутового Демірбай подав на дальню стійку, а Свен Бендер там виграв "другий поверх" у Горетцки та Алаби й скоротив відставання Леверкузена.

"Аптекарі" продовжили генерувати гостроту. Діабі вирізав хороший крос у штрафний майданчик, але ні Хаверц, ні Фоланд до м'яча не дотягнулися. Пішла гра на зустрічних курсах. Байєр великими силами атакував, а Баварія ловила суперника швидкими випадами. Перішіч прострілом знайшов Лєвандовскі, а потім пробив сам – не забили. Бейлі бахнув з-під Павара – м'яч рикошетом полетів над поперечиною. Хаверц вибігав на побачення з Нойєром – офсайд.

Байєр до останнього не складав зброю, Діабі продовжував прострілювати. Переважно безадресно, однак все одно команді Гансі Фліка у цьому сезоні мало хто створив стільки проблем. Леверкузен відіграв гідний фінал (особливо другий тайм), втім... "Неверкузен". І нічого з цим не вдієш.

Красиву крапку в фіналі поставив Лєвандовскі, підрізавши м'яч над голкіпером. Так здавалося, але у компенсований час арбітр призначив пенальті – вирок впевнено виконав Хаверц. 2:4. Баварія оформила "золотий дубль" і виграла 20-й Кубок Німеччини.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи