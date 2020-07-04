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Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2 – відео голів та огляд матчу

4 липня 21:20 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед розгромив Борнмут в рамках 33-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

29’ Мейсон Грінвуд
38’ Маркус Рашфорд
45+2’ Антоні Марсьяль
54’ Мейсон Грінвуд
59’ Бруну Фернандеш
 
Джуніор Станіслас 16’
Джошуа Кінг 50’
16’ Джуніор Станіслас
29’ Мейсон Грінвуд
38’ Маркус Рашфорд
45+2’ Антоні Марсьяль
50’ Джошуа Кінг
54’ Мейсон Грінвуд
59’ Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед пропустив першим після серії помилок Харрі Магуайра, але ще до перерви підопічні Сульшера тричі засмутили голкіпера "вишень". У другому тайму гості відзначилися іще раз, але манкуніанці відповіли двічі.

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Після цієї перемоги Манчестер Юнайтед набрав 55 очок і, як мінімум тимчасово, піднявся на четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. Борнмут, маючи 27 пунктів, досі перебуває у зоні вильоту.

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Відеоновини Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Борнмут Борнмут Манчестер Юнайтед - Борнмут
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