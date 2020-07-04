Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед розгромив Борнмут в рамках 33-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед пропустив першим після серії помилок Харрі Магуайра, але ще до перерви підопічні Сульшера тричі засмутили голкіпера "вишень". У другому тайму гості відзначилися іще раз, але манкуніанці відповіли двічі.

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Після цієї перемоги Манчестер Юнайтед набрав 55 очок і, як мінімум тимчасово, піднявся на четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. Борнмут, маючи 27 пунктів, досі перебуває у зоні вильоту.