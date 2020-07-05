Главные новости футбола 4 июля: Динамо проиграло Шахтеру, Лунин взял пенальти, рекорды Роналду и Буффона

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 июля.

Украина

Шахтер перестрелял Динамо в топ-матчи УПЛ – второе подряд фиаско киевлян открывает путь Зари. Унизительное поражение на глазах Реброва, Коноплянка отвечает троллям и 3 позитива столицы. Смотрите видеообзор результативного поединка. Алексей Михайличенко назвал причину поражения своей команды, а Луиш Каштру оценил игру дебютантов.

"Не заработал ни на гривну больше": Мораес раскрыл причины принятия гражданства Украины и продемонстрировал знание Гимна. "У меня были непонятки с президентом Динамо": этнический бразилец объяснил переход в Шахтер.

Лунин и Европа

Андрей Лунин эффектно потянул уже пятый пенальти в Испании. Украинец удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды.

Бавария в эффектном финале Кубка Германии перестреляла Байер и оформила "золотой дубль". Матч подарил много красивых голов: ассист Нойера и пушка Левандовски, шикарный стандарт Алабы.

Лионель Месси может перейти в Манчестер Сити через год. Борьба за Лигу чемпионов в АПЛ продолжается. Манчестер Юнайтед ярко разбил Борнмут, Арсенал довольно неожиданно переиграл Вулверхэмптон, а Челси уверенно разгромил Уотфорд.

Серия А и рекорды

Рома может уволить Паулу Фонсеку – экс-наставник Шахтера заинтересовал Милан и еще один топ-клуб, а легендарный тренер дал совет. В Серии А умирает чемпионская интрига. Лацио крупно влетел Милану, а Ювентус уничтожил в дерби Торино и оторвался на 7 очков.

Туринский матч стал знаковым для звезд "старой синьоры". Криштиану Роналду впервые в Ювентусе забил со штрафного и повторил рекорд результативности туринцев за 59 лет. Джанлуиджи Буффон установил исторический рекорд Серии А, превзойдя легендарного Мальдини.