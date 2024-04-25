Миколенко залишав стадіон Ліверпуля у захисному чоботі – лікар розповів про складність ушкодження лідера Евертона
Лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк оперативно проаналізував ушкодження Віталія Миколенка, який напередодні травмувався у перенесеному матчі 29-го туру АПЛ з Ліверпулем (2:0).
Наприкінці першого тайму з Ліверпулем Віталій Миколенко невдало приземлився на ліву ногу після контакту з Дарвіном Нуньєсом. Здавалось, українець не зможе навіть підвестись, однак після допомоги лікарів наш земляк зумів дограти перший тайм, проте на другу половину зустрічі вже не вийшов.
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За повідомленням журналіста Патріка Бойленда, Миколенко покидав Гудісон Парк у захисному черевику.
Український ескулап Дмитро Бабелюк спробував дати свою фахову оцінку побаченому.
"Причиною підвороту гомілкостопу стало те, що п'ятка лівої ноги наступила на ногу Дарвіна, змінюючи кут опори. У підсумку бачимо типовий підворот суглобу з ушкодженням латеральної групи звʼязок. Як правило, вони при такій травмі розриваються.
Факт того, що Віталій зміг дограти тайм, хоч і кульгаючи, дає надію, що не все так страшно. Однак, ушкодження зв'язок точно є, питання наскільки воно серйозне. Відновлення від такої травми може зайняти від 2 до 6 тижнів, залежно від складності надриву.
Найкращий сценарій для Віталія – розтяг зв'язок і пропуск понад тиждень після чого повернення на поле з щільно затейпованим гомілкостопом", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, Евертон у мерсисайдському дербі забив Ліверпулю два сухих м'ячі і відірвався від зони вильоту.
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