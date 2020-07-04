"Я не заробив ні на гривню більше": Мораєс розкрив причини прийняття громадянства України і продемонстрував знання Гімну

Нападник Шахтаря розповів, чому минулого року вирішив прийняти громадянство України та захищати кольори "синьо-жовтих".

"Я дійсно почуваюся українцем. Я народився у Бразилії – звісно, проношу в собі цю культуру протягом всіх цих років. Коли Україна почала переживати найгіршу ситуацію (всі знають, про що я кажу), то я не покинув країну і не поїхав, не залишив клуб у цій ситуації. Моя сім'я обожнює цю країну. Коли ми говоримо про якісь пропозиції від іноземних клубів, то дружина завжди казала: "Жуніоре, останнє рішення за тобою, але ми любимо Україну і добре почуваємося тут".

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Думаю, в мене була дуже гарна історія в цій країні. Багато чому тут навчився. Звісно, різниця в культурі дуже велика, але мені тут подобається.

За що я граю в збірній України? Чесно кажучи, мені не потрібно було б так ризикувати. Я можу втратити багато грошей через цю зміну документів, сам собі заробив цей головний біль. Я втратив вихідні, коли грають збірні, ризикую здоров'ям. Я хотів відчути, що це таке – захищати кольори країни. Я вже сказав, що почуваюся українцем. Бачу, що українці – дуже великі патріорти. Якщо я бачу, що можу тішити цих людей і щось зробити для України і її народу своєю грою – чому б і ні? Тим більше, що можливість грати під керівництвом Шевченка – це не для всіх. Коли грає Гімн, я дякую богу за те, де я перебуваю. Коли я був у Металурзі, то мріяв грати за Динамо і Шахтар, просив бога дати мені можливість там грати. Я дуже хотів цього і багато страждав. Коли зараз виходжу на поле – дякую богові. Знаю трохи Гімн України, але не весь.

Я багато думав перед тим, як наважитися на зміну громадянства. Розмовляв з батьками, дружиною, агентом, навіть деякими футболістами, які можуть дати хорошу пораду Всі дуже добре відреагували – сказали, що це може бути чудовий новий виклик. Чи пропонував щось Шахтар за прийняття громадянства України? Я не заробив ні на гривню більше, кажу це щиро і впевнено. Це на 100% було лише моє бажання через любов до України, а не з фінансової точки зору", – розповів Мораєс в ефірі Вацко Live.

Нагадаємо, Мораєс отримав український паспорт у березні 2019 року. За національну збірну України уродженець Бразилії провів 5 матчів, голів не забивав.

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Як Мораєс та Вацко співали Гімн України