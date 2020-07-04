Динамо – Шахтар: Каштру оцінив гру дебютантів у Класичному

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив рівень гри Анатолія Трубіна та Вітао в поєдинку 29-го туру УПЛ проти Динамо.

"Для нас дуже важливо, щоб молоді гравці Шахтаря зіграли в такій грі. Матчі проти Динамо дуже важкі. Це хороший досвід для цих хлопців. Вони – майбутнє Шахтаря.

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Вони багато готувалися, і мені сподобалося їх виступ протягом усієї гри", – зазначив Каштру на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Шахтар напіврезервним складом обіграв Динамо (3:2) та зменшив шанси киян на участь у Лізі чемпіонів – Зоря та Десна мають хороші шанси обігнати "біло-синіх".

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