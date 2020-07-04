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Динамо – Шахтар: Каштру оцінив гру дебютантів у Класичному

4 липня 23:36 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: Каштру оцінив гру дебютантів у Класичному
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив рівень гри Анатолія Трубіна та Вітао в поєдинку 29-го туру УПЛ проти Динамо.

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

"Для нас дуже важливо, щоб молоді гравці Шахтаря зіграли в такій грі. Матчі проти Динамо дуже важкі. Це хороший досвід для цих хлопців. Вони – майбутнє Шахтаря.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Вони багато готувалися, і мені сподобалося їх виступ протягом усієї гри", – зазначив Каштру на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Шахтар напіврезервним складом обіграв Динамо (3:2) та зменшив шанси киян на участь у Лізі чемпіонів – Зоря та Десна мають хороші шанси обігнати "біло-синіх".

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Джерело: Футбол 24
blog_ava
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція результативного матчу УПЛ – як це було
4 липня
15771
Теги
Шахтар Шахтар Луїш Луїш Каштру Динамо - Шахтар Анатолій Анатолій Трубін Вітао
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