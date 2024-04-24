Улюбленцями публіки стають не одразу, цей статус завойовують роками. А удостоїтися овацій на Енфілд Роуд можуть лише обрані. Тіті Камара вдалося майже неможливе. Він став своїм для вболівальників Ліверпуля буквально за якийсь сезон. І забивав при цьому набагато менше, ніж ікони на кшталт Оуена чи Фаулера.

У серпні 1999-го Ліверпуль розпочинав чемпіонат поєдинком проти Шеффілд Венсдей. Важкий матч хлопцям Жерара Ульє вдалося виграти у самій кінцівці. Спочатку, на 75-й хвилині, голом відзначився Робі Фаулер, а через десять хвилин перевагу подвоїв Тіті Камара – новачок якого Ліверпуль придбав за два з половиною мільйони фунтів у Марселя.

Гвінеєць вдало зіграв на добиванні і взявся святкувати. На його обличчі засяяла особлива усмішка. Здавалося, з нею Камара грав постійно. Забивав він чи просто бігав по полю – Тіті постійно усміхався і зробив це своєю фішкою. За увесь сезон нападник лише одного разу не хотів усміхатися.

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27 жовтня Камара вийшов у старті Ліверпуля на матч з Вест Хемом і забив єдиний гол наприкінці першого тайму. Тіті відгукнувся на передачу з правого флангу, виграв боротьбу в юного Ріо Фердінанда і пробив Шаку Хіслопа. Замість традиційного святкування і веселощів форвард впав на коліна, схопився за обличчя, а тоді заплакав.

Більшість не розуміла, з чим пов'язана така незвична поведінка футболіста. Пролив світло на ситуацію наставник Ліверпуля Жерар Ульє: "Тіті сьогодні втратив свого батька. Однак він сказав мені: "Я хочу зіграти заради тата". Камара заплакав після того, як забив, адже це дуже емоційний день".

On this day in 1999, an emotional Titi Camara scored the winner against West Ham



The Guinean later revealed that his father had died earlier that day, playing because Michael Owen and Robbie Fowler were injured, not wanting to let his team down pic.twitter.com/o8cpYLKz7Z — The Redmen TV (@TheRedmenTV) October 27, 2022

Тіті розумів, що є фактично єдиним форвардом у розпорядженні тренерського штабу, тому, попри жахливі новини з дому, вирішив зіграти того вечора. Такий жест високо оцінили на Енфілді. Камара став своїм, частиною зграї і улюбленцем трибун. 2006-го серед фанатів проводили масштабне опитування і обирали сотню гравців, які вразили Коп. На 91-й сходинці опинився Камара, котрий провів у клубі всього лиш 18 місяців і відіграв трохи більше 30 поєдинків. Чудовий результат, як для футболіста з категорії "один із".

Манера гри Тіті також не залишала байдужою. Він часто йшов на кількох опонентів, показував чудернацькі трюки, жонглював м'ячем, незвично рухався і взагалі був непередбачуваним для суперників. Нехай він не затримався у клубі так довго, як Сандер Вестервельд, Владімір Шміцер чи Самі Хююпя, котрі прийшли у Ліверпуль одночасно з ним, саме про гвінейця на Енфілді згадують з неабияким теплом.

Інша справа – стосунки з Жераром Ульє. Публічних скандалів вдалося уникнути, проте Камара грав, скоріше, всупереч, ніж завдяки. Спочатку Тіті змістили з атаки на фланг, а потім Ліверпуль підписав Еміля Хескі. Гвінеєць не влаштовував Ульє, тому тренер шукав альтернативу. Після невдалих ігор Камара миттєво присідав на лаву запасних і довго чекав на свій шанс. Чого тільки вартувала вистава під час матчу Кубку УЄФА проти Слована. Тіті розминався увесь тайм, але на поле не вийшов.

Додавали перцю у відносини тренера та футболіста періодичні поїздки гвінейця на батьківщину. Камара не відмовлявся від виступів за збірну Гвінеї і це дратувало Ульє.

Спогади про Енфілд залишаться зі мною до смерті. Справа не в тому, що мені бракувало амбіцій. Перший сезон минув дуже добре, але після цього Жерар Ульє хотів заборонити мені грати за збірну. Він був незадоволений, коли я поїхав. Сумно, адже я багато віддав Ліверпулю і багато чому навчився тут. Це частина життя футболіста. Трапляються моменти, коли тренер вирішує долю футболіста, – розповідав Тіті.

Проблема нападника крилася у нестабільності. Якщо Камара знаходив свою гру, то був нестримним. Якщо ж команда сипалася, а Тіті не все вдавалося – він рідко ставав у нагоді. "Коли він тільки прийшов, перші три-чотири місяці, ми всі думали, хто тут у нас – Пеле? Кожного разу, коли ти давав йому м’яч, він перекидав його через чиюсь голову або забивав чудові голи. На жаль, під кінець все пішло шкереберть", – промовисто характеризував епоху Тіті у клубі його партнер Джеймі Карраґер.

Завершення прем'єрного сезону в АПЛ у гвінейця не склалося. Він програв конкуренцію Хескі, виходив лише на заміну (та й то завдяки травмам Оуена та Фаулера) і не забивав. Ліверпуль не лише не виграв у останніх п'яти турах, а й жодного разу не відзначився – Ульє зробив ставку на Хескі і пролетів повз Лігу чемпіонів. Камара більше за Ліверпуль не грав, а на прощання отримав солідну обструкцію від Ульє, котрий фактично звинуватив підопічного у небажанні грати у складі.

До речі, сьогодні ввечері на Ґудісон Парк відбудеться ліверпульське дербі. Ліцензійний букмекер GGBET оцінює успіх Евертона коефіцієнтом 6,74. Нічийний підсумок помножить вашу ставку на 5,13. Перемога Ліверупля оцінюється коефіцієнтом 1,46. Якщо матч завершиться без голів, то ваша ставка помножиться на коефіцієнт 2,22.

У грудні, після травми та тривалого періоду поза грою, Тіті продали у Вест Хем. У Лондоні Камара з тріском провалився. "Я приїхав сюди забивати, забивати і ще раз забивати", – сказав Тіті на старті кар'єри у Вест Хемі, проте у 14 матчах не забив жодного разу.

Пізніше форвард вирушив на Схід ще до того, як це стало мейнстрімом. У Саудівській Аравії та Катарі Тіті провів насичений грошовий період, повернувся у французький Ам'єн і завершив активні виступи. Далі була тренерська робота і навіть політична кар'єра. Камара очолював національну збірну своєї країни та був міністром спорту Гвінеї.

Іронічно, та останній матч в АПЛ Тіті Камара провів на Енфілді. І хоч він грав не у червоній футболці Ліверпуля, а безуспішно намагався забити свій дебютний гол за Вест Хем, трибуни взялися співати улюблені чанти про гвінейця. Тіті зупинявся, аплодував і широко посміхався. Все, як у старі добрі часи.