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ДИНАМО - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

4 липня 22:20 - Читать на русском
Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Динамо програло Шахтарю у центральному матчі 29 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Шахтар на "Футбол 24".

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

Шахтар відкрив рахунок на 31-й хвилині завдяки голу Степаненка. Невдовзі Коноплянка подвоїв перевагу "гірників", забивши у своєму фірмовому стилі. На початку другого тайму Вербіч зумів скоротити відставання киян, зігравши на добиванні після удару Шапаренка. Трохи згодом Де Пена зрівняв рахунок, але дуже швидко Алан Патрік знову вивів Шахтар уперед.

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Перемога "гірників" означає, що Зоря і Десна отримали шанс обійти Динамо, якщо переможуть в неділю Олександрію та Колос відповідно. Шахтар відірвався на 20 очок, наразі перевершуючи 20-річний чемпіонський рекорд Лобановського.

blog_ava
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція результативного матчу УПЛ – як це було
4 липня
15771
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