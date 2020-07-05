Лунін парирував пенальті та здивував ще одним компонентом гри, але не врятував Ов'єдо від поразки лідеру Сегунди

Ов'єдо поступився Кадісу в 38-му турі іспанської Сегунди. Андрій Лунін відстояв увесь матч у воротах астурійців. Звіт про гру українця читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 38 тур

Кадіс – Ов'єдо – 2:0

Голи: Лосано, 44, 51

Нереалізований пенальті: Алекс, 12

Вилучення (не на полі): Бальде, 28

Лунін добре провів попередній матч: відіграв на нуль, отримав хорошу оцінку та допоміг своїй команді піднятися з зони вильоту. У цьому турі Ов'єдо зустрічався з лідером Сегунди, але шанси на успіх були – Кадіс видав безвиграшну серію. Андрій традиційно вийшов у стартовому складі своєї команди.

Кадіс володів ініціативою та поступово підбирався до воріт Луніна. Фаворит заробив пенальті за гру рукою від Техери. Астурійці палко сперечалися, проте арбітр залишився непохитним. На щастя, у воротах Ов'єдо справжній майстер парирування 11-метрових. Лунін впевнено взяв удар Алекса з позначки та зберіг ворота "сухими". Це вже п'ятий відбитий пенальті для українця в Іспанії.

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Гра йшла в основному без моментів. Однак у середині тайму Луніну довелося вдруге серйозно братися до справи. Кадіс розгорнув перспективну атаку лівим флангом, а Андрій вчасно вийшов з воріт і зіграв на випередження. Через декілька хвилин Еспіно спробував закинути за комірець нашому голкіперу, але Лунін все контролював.

І все ж під завісу першого тайму Ов'єдо пропустив результативну атаку. Варто визнати – Кадіс розіграв красиво. Еспіно обігрався з Переа, прорвався лівим краєм і прострілив у центр штрафного майданчика. Лунін не зреагував на крос, м'яч долетів до Лосано, і той спокійно переправив м'яч у сітку. Кадіс вийшов вперед...

...а відразу по перерві подвоїв перевагу. Цього разу в господарів пройшла атака правим флангом. Оборона Ов'єдо відіграла просто жахливо – астурійці без жодного тиску від суперників не спромоглися приборкати м'яч і подарували його Лосано. Форвард Кадіса скористався сюрпризом і розстріляв Луніна впритул. Без шансів.

Ов'єдо спробував щось придумати, відігратися, але спроби були марними. Родрі опинився перед воротами та пробив головою над поперечиною, Борха хотів забити прямим ударом зі штрафного – ідея провалилася. Спробу Гонсалеса заблокували, Луїсмі не влучив у площину.

Кадіс теж вибігав до воріт Луніна, однак не змушував українця вступати у гру. Матч завершився з рахунок 2:0 на користь господарів. Кадіс набрав 66 очок і закріпився на першому місці Сегунди. Ов'єдо з 44 очками залишився на 17 місці – лише краща різниця голів втримує астурійців над зоною вильоту.

Андрій Лунін сьогодні не мав багато роботи. Парируваний пенальті так і залишився єдиним сейвом українця в матчі. У моменті з першим пропущеним міг зіграти краще, якби прочитав епізод. У моменті з другим – оборона не залишила варіантів.

Окрім цього, сподобалося, як Лунін виносив м'яч від воріт – точно, осмислено, не абикуди, а на голову партнерів. Точність передач – 71%. Це при тому, що Андрій майже не грав короткими пасами, а переважно закидав на чужу половину. 15 з 22 його лонгболів знайшли адресатів. Гра ногами на високому рівні. Оцінка від SofaScore – 6,6. Середня в команді.

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