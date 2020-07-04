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Челсі розгромив Уотфорд, Арсенал переграв Вулверхемптон, Манчестер Юнайтед перестріляв Борнмут: 33-й тур АПЛ, субота

4 липня 23:57 - Читать на русском
Челсі розгромив Уотфорд, Арсенал переграв Вулверхемптон, Манчестер Юнайтед перестріляв Борнмут: 33-й тур АПЛ, субота
Челсі – Уотфорд – 3:0 / Faisal HQ

В суботу в рамках 33-го туру АПЛ відбулись 5 матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 33-й тур

Норвіч – Брайтон – 0:1

Гол: Троссар, 25

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2

Голи: Грінвуд, 29, 54, Рашфорд, 38 (пенальті), Марсьяль, 45+2, Фернандеш, 59 – Станіслас, 16, Кінг, 50 (пенальті)

Лестер Сіті – Крістал Пелас – 3:0

Голи: Іхеаначо, 49, Варді, 77, 90+4

Вулверхемптон – Арсенал – 0:2

Голи: Сака, 43, Ляказетт, 86

Челсі – Уотфорд – 3:0

Голи: Жиру, 28, Вілліан, 43 (пенальті), Барклі, 90+2

Аутсайдер першості Норвіч приймав Брайтон. Суперники обмінялись низкою ударів, але жоден не влучив у площину воріт. А на 25-й Троссар гарно відкрився у штрафному і отримав хорошу розрізну від Аарона Муя – 0:1. Господарі намагались створювати небезпечні моменти, але до кінця першого тайму зробити це їм не вдалось.

Магуайр тричі поспіль зганьбився у гольовій атаці, дозволивши Борнмуту забити Манчестер Юнайтед – епічне відео

Одразу після перерви гості мали можливість збільшити перевагу. Ден Бьорн вистрибнув вище за захисників у штрафному, але м'яч пролетів біля правої стійки воріт. Під завісу тайму шанс вирвати хоча б нічию для своєї команди змарнував Адам Іда. Він відгукнувся на простріл у штрафний і пробив головою, але влучив у праву стійку.

Завдяки цій перемозі Брайтон посідає 15-ту сходинку турнірної таблиці і має у своєму активі 36 пунктів, натомість Норвіч залишився у зоні вильоту і має лише 21-е очко.

Манчестер Юнайтед приймав Борнмут, який знаходиться на передостанньому місці у зоні вильоту. Гостям вдалось відкрити рахунок на 15-й хвилині. Станіслас гарно пройшов Магуайра і гарно пробив у дальній кут. Це розлютило господарів і на 29-й Бруну Фернандеш віддав під удар Грінвуду, який вистрілив точнісінько під перекладину. За декілька хвилин перевагу для своєї команди здобув Рашфорд – він реалізував пенальті, яке арбітр призначив за гру рукою. А під завісу тайму Марсьяль вразив ворота суперника чудовим дальнім ударом у праву дев'ятку.

Друга половина зустрічі розпочалась із ще одного пенальті за гру рукою у штрафному, але цього разу у ворота "дияволів". Його реалізував Джошуа Кінг, легко перегравши воротаря. Господарі відповіли чудовим індивідуальним проходом Грінвуда і його пострілом у дальню дев'ятку. Остаточного розгрому гостям завдав Бруну Фернандеш, виконавши штрафний на межі карного майданчика – 5:2. Завдяки цій перемозі Манчестер із 55-ма очками посідає 4-ту сходинку першості, натомість Борнмуту вийти із зони вильоту так і не вдалось.

Крістал Пелас на виїзді зустрічався із Лестером. Господарі мали можливість відкрити рахунок вже на 14-й хвилині, але постріл Джеймса Джастіна прийняла на себе поперечина. Гості огризнулись аж на 33-й ударом Мілівоєвича з штрафного, проте м'яч пролетів у лічених сантиментах від лівої стійки. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

У другому таймі ситуація на полі змінилась – господарі більше контролювали м'яч. На 49-й Іхеаначо у штрафному гарно замкнув простріл Тілеманса і відкрив рахунок у матчі. А на 77-й перевагу допоміг збільшити Харві Барнс, який скориставшись помилкою захисника, вийшов віч-на-віч із воротарем та віддав Джеймі Варді – він лише пробив у порожні ворота. Під завісу зустрічі "добив" Крістал Пелас той же Варді. Він вийшов один на один із голкіпером і легко його перекинув. Фінальний свисток зафіксував поразку гостей – 3:0.

Арсенал завітав у гості до Вулверхемптона. Гості могли відкрити рахунок на 26-й хвилині. Обамеянг на добиванні пробив у правий кут, але від голу "вовків" врятував голкіпер. Під завісу тайму Сака гарно підхопив м'яч у штрафному і спрямував його під праву стійку – без шансів для воротаря. Більше цікавих моментів перша половина зустрічі не подарувала.

На 64-й господарі мали шанс відігратись. Траоре отримав точну передачу у штрафному суперника та пробив, однак м'яч пролетів над поперечиною. Покарання за марнотратство прийшло на 86-й. Віллок віддав чудову передачу на Ляказетта, який обробив м'яч та другим дотиком спрямував шкіряного точнісінько під дальню штангу. Завдяки цій перемозі Арсенал із 49-ма очками піднявся на 7-му сходинку першості, натомість Вулверхемптон із 52-ма пунктами посідає 6-те місце турнірної таблиці.

Челсі приймав Уотфорд. На 28-й хвилині Жиру гарно відкрився під передачу Барклі і в дотик пробив у праву стійку, від якої м'яч влучив у ворота. А під завісу тайму, після фолу у штрафному, господарі подвоїли перевагу завдяки пенальті. Його реалізував Вілліан, який пробив у праву дев'ятку – голкіпер кинувся у інший кут.

На 59-й Жиру мав ще одну нагоду забити. Він отримав чудову передачу у штрафному майданчику та пробив, однак голкіпер врятував свою команду. Під завісу матчу "шершні" мали шанс забити. Велбек прийняв чудову розрізну у межах штрафного, але Аррісабалага виконав надзвичайний сейв. Остаточного розгрому Уотфорду завдав Барклі на 90+2. Він отримав чудову передачу у штрафний від Аспілікуети, і блискавично вистрілив у ліву дев'ятку. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Челсі – 3:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

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