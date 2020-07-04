Динамо – Шахтар: Михайличенко назвав причину поразки киян

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями від поєдинку 29-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Звичайно, ми розуміємо, наскільки важливою була для нас ця гра. Не тільки як сам поєдинок, а й в плані набору очок. Передусім, тиск через результат був присутнім. Набагато легше грати, будучи більш спокійним та розкутішим.

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Перший тайм нам абсолютно не вдався. Ми не зіграли в той футбол, який сподівались. Напевне, велике хвилювання через результат. Ми повністю програли перший тайм та пропустили два м'ячі. У другому таймі почали грати так, як було потрібно. Було велике бажання та настрій, хоча сказати, що команда була не налаштована не можна. Напевне, це те хвилювання, яке не дозволило реалізувати ту гру, яку ми хотіли.

Досягнувши нічийного результату, ми все одно продовжували грати, але, на жаль, не впорались з ще одним пропущеним голом. Коли залишились вдесятьох, Шахтар чудово контролював м'яч, як і личить хорошим гравцям.

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Як налаштували футболістів на другий тайм? Я намагався їх заспокоїти. Суперник може варіювати склад, грати в своє задоволення. Хотів заспокоїти гравців, щоб вони не переживали за рахунок на даний момент. За 45 хвилин можна як пропустити, так і забити. Так і сталося. Шкода, що не втримали нічийний рахунок, хоча ми продовжували грати в атаці. Потрібно намагатися грати до кінця і працювати.

Ми дуже погіршили своє становище, але в чемпіонаті ще три гри, і все буде залежати тільки від нас. Головне, що після гри я і Ігор Михайлович сказали футболістам, що цей результат потрібно забути. Стати злішими і готуватися до фіналу Кубка України. Зараз не так багато часу, щоб переживати і обмірковувати. Потрібно швидко переварювати і готуватися до наступної гри.

Чому замінив Цітаішвілі? Він за цей час добре набігався. Це цілком природно. Вийшов Тайсон, і з того боку могло бути більше гостроти. Караваєв же може продуктивно зіграти в обороні", – поділився Михайличенко на післяматчевій прес-конференції.

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