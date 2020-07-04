Роналду вперше у Ювентусі забив зі штрафного і повторив рекорд результативності туринців за 59 років

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився забитим голом у матчі 30-го туру Серії А проти Торіно.

Португалець забив третій гол "старої синьйори" у звітній зустрічі. Відзначимо, що Кріштіану вперше забив за Ювентус прямим ударом зі штрафного. Для цього форварду знадобилося 43 спроби.

Ювентус у туринському дербі розгромив Торіно: Серія А, 30-й тур, субота

В нинішньому сезоні Роналду вже забив 25 м'ячів у Серії А, повторивши рекорд результативності для гравців Юве у чемпіонаті Італії за 59 років. Востаннє у "біло-чорній" футболці це вдавалося легендарному Омару Сіворі у кампанії 1960/61.

Зрештою, Ювентус обіграв Торіно з рахунком 4:1, набрав уже 75 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю Серії А.