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Роналду вперше у Ювентусі забив зі штрафного і повторив рекорд результативності туринців за 59 років

4 липня 20:50 - Читать на русском
Роналду вперше у Ювентусі забив зі штрафного і повторив рекорд результативності туринців за 59 років
Кріштіану Роналду / Getty images

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився забитим голом у матчі 30-го туру Серії А проти Торіно.

3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
61’ Кріштіану Роналду
87’ Коффі Джіджі
 
Андреа Белотті 45+5’
3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
45+5’ Андреа Белотті
61’ Кріштіану Роналду
87’ Коффі Джіджі

Португалець забив третій гол "старої синьйори" у звітній зустрічі. Відзначимо, що Кріштіану вперше забив за Ювентус прямим ударом зі штрафного. Для цього форварду знадобилося 43 спроби.

Ювентус у туринському дербі розгромив Торіно: Серія А, 30-й тур, субота

В нинішньому сезоні Роналду вже забив 25 м'ячів у Серії А, повторивши рекорд результативності для гравців Юве у чемпіонаті Італії за 59 років. Востаннє у "біло-чорній" футболці це вдавалося легендарному Омару Сіворі у кампанії 1960/61.

Зрештою, Ювентус обіграв Торіно з рахунком 4:1, набрав уже 75 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю Серії А.

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Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу
4 липня
12856
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Головне Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Ювентус - Торіно Відеоновини
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